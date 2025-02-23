Игроки находятся под впечатлением, поскольку жители учитывают ценность предметов и своё социальное положение.





Kingdom Come: Deliverance II покорила сердца многих благодаря своей подлинной средневековой атмосфере. Совсем недавно фанаты обнаружили новую увлекательную деталь, которая добавляет больше реалистичности виртуальному миру игры.

На платформе Reddit пользователь под ником Mcloganator решил провести необычный эксперимент с компьютерными персонажами. Его цель заключалась в проверке реакции NPC на выброшенные вещи, которые игра аккуратно помещает в мешки. Он отправился на центральную площадь города с грузом товаров стоимостью три тысячи грошей и начал внимательно наблюдать и записывать действия персонажей. Время спустя NPC стали подходить и подбирать предметы, причём делали это с умом, а не хватали всё подряд.

Mcloganator остался впечатлён их реакцией, а вскоре один из разработчиков, Патрик Папшо, прокомментировал его наблюдения, раскрывая алгоритмы поведения жителей: они учитывают ценность предметов и своё социальное положение. Так, дворянин проигнорирует старые ботинки, в отличие от бедного горожанина.

Папшо также рассказал о других интересных деталях Kingdom Come: Deliverance II, которые в финальной версии так и не появились. Например, изначально планировалось усложнить систему краж, позволяя владельцам узнавать свою вещь и преследовать воров. Однако от этой идеи пришлось отказаться, чтобы избежать проблем с выброшенными предметами. Иногда, из-за багов, NPC сами могли сталкиваться с кражами у игрока, например, если он пытался забрать вещь, на которую имел виды местный житель.