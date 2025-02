Но масштабы игры будут значительно меньше





Матеуш Томашкевич, до этого занимавший руководящую должность при создании The Witcher 3, разрабатывает новую игру под названием The Blood of Dawnwalker, что привлекает значительное внимание.

Как утверждает сам разработчик, несмотря на стремление поддерживать высокий уровень качества, он готов пойти на определенные компромиссы, в связи с тем, что нынешняя команда намного меньше, особенно сильно это должно сказаться на длительности кампании. Планируется создать сюжетную линию на 30–40 часов, что соответствует многим играм уровня AAA, но гораздо короче масштабного мира, как в The Witcher 3.

Томашкевич отмечает, что проект не будет столь масштабен по количеству контента и времени игры, поскольку это первая работа небольшой студии. Тем не менее, команда стремится представить продукт, отличающийся высоким качеством, даже если он будет немного короче. Вне зависимости от бюджета, Blood of Dawnwalker представляет собой чрезвычайно амбициозную мрачную фэнтезийную RPG с открытым миром, отличающуюся новаторским использованием времени как ресурса и «повествовательной песочницей», в которой акцент ставится на максимальное влияние игрока на окружающий мир, а также свободу выбора.