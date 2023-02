Варшава рассматривает возможность передачи Киеву советских МиГ-29 и американских F-16

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава рассматривает возможность предоставления Украине самолетов МиГ-29. Сегодня на вооружении ВВС Польши состоят 29 истребителей МиГ-29А/УБ советского производства. Шесть из них используются польскими военно-воздушными силами для обучения и тренировок. В своем заявлении Дуда добавил, что если будет создана коалиция по передаче Киеву американских истребителей F-16 Fighting Falcon, то Польша готова к ней присоединиться.

Earlier, 32 decommissioned F-16 Falcon fighters found a new operator in the Balkans. Photo credit: Wikipedia

Напомним, что, наряду с Польшей, Нидерланды также намерены рассмотреть вопрос о поставке своих F-16 на Украину. Буквально несколько дней назад Амстердам заявил об официальном запросе от Киева на реэкспорт истребителей F-16. Министр обороны Нидерландов Кайса Олонгрен рассказала от этом в пятницу 10 февраля.

Нидерланды заявили, что обсудят "данную просьбу", однако ее реализация - довольно сложный процесс. По словам Олонгрен, кроме получения согласия на поставку истребителей со стороны США, голландскому правительству придется тщательно проанализировать возможные последствия таких шагов.

На данный момент нет информации о том, будет ли Варшава требовать компенсации за поставку своих самолётов на Украину. Возможно, (впрочем, это лишь предположение), Польша попросит у своих партнеров на Западе взамен советских истребителей предоставить аналогичную оружейную платформу.

Правительство Соединенных Штатов Америки совершенно отрицательно относится к перспективе предоставления украинским ВВС стоящих на вооружении польских истребителей Миг 29. Это предложение было выдвинуто польским правительством, но и Минобороны, и Госдепартамент США выступили категорически против. Для замены МиГ-29 Польша попросила США предоставить подержанные истребители. Предложение Польши было расценено США как крайне рискованное; Соединенные Штаты и страны НАТО стремятся избежать открытого конфликта между альянсом и Россией. Journal Bulgarian Military.

А вот что касается поставки F-16, то это решение сначала должно быть одобрено в Вашингтоне. За последние несколько недель Белый дом неоднократно заявлял, что не изменит своей позиции по реэкспорту F-16 на Украину. Иными словами, на данном этапе Соединенные Штаты не планируют предоставлять Украине свои истребители.

В прошлом году сразу несколько американских СМИ сообщили, что украинские пилоты проходят обучение на военных тренажерах в Соединенных Штатах. При этом часто упоминался симулятор американского ударного истребителя Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. Были даже опубликованы видеозаписи тренировочного процесса.

В начале этого года официальный Киев заявил, что тема истребителей для Украины всегда обсуждалась и никогда "не покидала стол переговоров". Такое заявление получило одобрение официального Лондона, "который поддерживает и приветствует" эту идею.

Шведский истребитель Jas-39 Gripen - еще один возможный кандидат для воздушных сил Украины. Производство этого самолета стартовало в 1990-х годах. Несмотря на то, что он разрабатывался как многоцелевой самолет, фактически это легкий одномоторный истребитель того же класса, что и General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Обладая неплохими летно-техническими характеристиками, этот самолет несет меньшую боевую нагрузку, чем F-16. В общей сложности он способен около пяти тонн оружия на десяти подвесках. Одним из важных преимуществ Jas-39 Gripen является низкая стоимость технического обслуживания. Кроме того, он приспособлен для взлетов и посадок с коротких ВПП. Journal Bulgarian Military.

О поставках боевых самолетов на Украину уже высказалось немало экспертов на Западе. По их оценкам, этот вопрос может и не решиться в этом году. В этих дискуссиях чаще всего упоминался истребитель F-16, однако часть специалистов и военных тактиков отдают предпочтение шведскому JAS 39 Gripen. В связи с этим несколько дней назад Киев направил в Стокгольм запрос на предоставление самолетов этого типа.

Примерно в тоже время, 9 февраля в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского и его словацкого коллеги Эдуарда Хегера состоялся разговор, касающийся поставок боевых самолетов. Украина просила у Словакии истребители МиГ-29. Как заявил лидер Словакии Эдуард Хегер, которого цитируют некоторые СМИ, "Братислава сделает все возможное, чтобы удовлетворить просьбу Киева".

