Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава рассматривает возможность предоставления Украине самолетов МиГ-29. Сегодня на вооружении ВВС Польши состоят 29 истребителей МиГ-29А/УБ советского производства. Шесть из них используются польскими военно-воздушными силами для обучения и тренировок. В своем заявлении Дуда добавил, что если будет создана коалиция по передаче Киеву американских истребителей F-16 Fighting Falcon, то Польша готова к ней присоединиться.
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Напомним, что, наряду с Польшей, Нидерланды также намерены рассмотреть вопрос о поставке своих F-16 на Украину. Буквально несколько дней назад Амстердам заявил об официальном запросе от Киева на реэкспорт истребителей F-16. Министр обороны Нидерландов Кайса Олонгрен рассказала от этом в пятницу 10 февраля.
Нидерланды заявили, что обсудят "данную просьбу", однако ее реализация - довольно сложный процесс. По словам Олонгрен, кроме получения согласия на поставку истребителей со стороны США, голландскому правительству придется тщательно проанализировать возможные последствия таких шагов.
На данный момент нет информации о том, будет ли Варшава требовать компенсации за поставку своих самолётов на Украину. Возможно, (впрочем, это лишь предположение), Польша попросит у своих партнеров на Западе взамен советских истребителей предоставить аналогичную оружейную платформу.
А вот что касается поставки F-16, то это решение сначала должно быть одобрено в Вашингтоне. За последние несколько недель Белый дом неоднократно заявлял, что не изменит своей позиции по реэкспорту F-16 на Украину. Иными словами, на данном этапе Соединенные Штаты не планируют предоставлять Украине свои истребители.
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В прошлом году сразу несколько американских СМИ сообщили, что украинские пилоты проходят обучение на военных тренажерах в Соединенных Штатах. При этом часто упоминался симулятор американского ударного истребителя Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. Были даже опубликованы видеозаписи тренировочного процесса.
В начале этого года официальный Киев заявил, что тема истребителей для Украины всегда обсуждалась и никогда "не покидала стол переговоров". Такое заявление получило одобрение официального Лондона, "который поддерживает и приветствует" эту идею.
О поставках боевых самолетов на Украину уже высказалось немало экспертов на Западе. По их оценкам, этот вопрос может и не решиться в этом году. В этих дискуссиях чаще всего упоминался истребитель F-16, однако часть специалистов и военных тактиков отдают предпочтение шведскому JAS 39 Gripen. В связи с этим несколько дней назад Киев направил в Стокгольм запрос на предоставление самолетов этого типа.
Примерно в тоже время, 9 февраля в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского и его словацкого коллеги Эдуарда Хегера состоялся разговор, касающийся поставок боевых самолетов. Украина просила у Словакии истребители МиГ-29. Как заявил лидер Словакии Эдуард Хегер, которого цитируют некоторые СМИ, "Братислава сделает все возможное, чтобы удовлетворить просьбу Киева".
Источники и ссылки: , Portal Onet.pl , Journal Bulgarian Military
1. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/18/poland-is-considering-a-delivery-of-mig-29s-f-16s-to-ukraine/)
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/10/slovakias-will-try-to-send-its-entires-mig-29-fleet-to-ukraine/)
3. (https://wiadomosci.onet.pl/kraj/gigantyczny-wyciek-danych-z-wojska-ponad-17-mln-pozycji-w-internecie/1mknjtf)