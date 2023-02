В СВР сообщили, что Пентагон завербовал и обучил 60 боевиков-джихадистов для совершения терактов в России и странах СНГ

По данным Службы внешней разведки России, Соединенные Штаты обучили более 60 боевиков на военной базе Ат-Танф в Сирии для совершения терактов и убийств высокопоставленных дипломатов и сотрудников силовых ведомств в РФ и в странах СНГ.

Ранее американское руководство возложило ответственность за нападение на две военные базы в Сирии на активистов, "поддерживаемых Исламской Республикой Иран". Трое пострадавших получили несущественные ранения, один из них уже вернулся к исполнению своих обязанностей. Атака была отбита ударными вертолетами по приказу президента США Байдена. Al Mayadeen English Television Channel. (Agence France-Presse, AFP)

В рамках брифинга 13 февраля Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки занимается вербовкой боевиков для разработки и осуществления терактов как на территории Российской Федерации, так и в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), включая Казахстан, Белоруссию и Узбекистан.

"Согласно заслуживающим доверия сведениям, полученным СВР РФ, военные США ведут активную вербовку боевиков из джихадистских группировок, связанных с ИГИЛ * и Аль-Каидой*, для на территории Российской Федерации и в странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству жителей Северного Кавказа и Центральной Азии", - сообщается в заявлении федерального ведомства.

Далее в документе сообщается, о шестидесяти боевиках, прошедших подготовку на сирийской военной базе Ат-Танф, которых США планировали направить в некоторые из стран СНГ - с целью совершения убийств высокопоставленных дипломатов и сотрудников органов безопасности.

Преисполненные "безумной идеей обескровить Россию", Соединенные Штаты считают допустимым использовать террористов исключительно для удовлетворения собственных интересов и целей, заявили в СВР, добавив, что в работе американских спецслужб налицо "окончательная деградация" моральных ценностей.

Зеленый обучает боевиков коалиционных сил "Магавейр аль-Товра" (МТ) в гарнизоне Аль-Танф, Сирия, 5 апреля 2022 г. Американский инструктор демонстрирует стрельбу по мишени после устранения неисправности штурмовой винтовки. Al Mayadeen English Television Channel. (United States Army photo provided by Staf Sgtt. Williams Howard Agence France-Presse, AFP)

"Американские стратеги считают приемлемым использовать террористов в своих грязных целях. Такие действия ставят США в один ряд с самыми известными международными террористическими организациями", - заключили в СВР.

Боевики "лояльные" к террору США

Это не первый случай, когда разведка Росси раскрывает коварные замыслы Соединенных Штатов по выполнению "грязной работы" ради получения собственной выгоды.

По данным СВР, члены ИГИЛ вербуются Пентагоном для участия в боевых действиях на Украине с целью "проведения диверсий против Вооруженных сил России".

В сообщении отмечается, что "в апреле [2022 года] при участии спецслужб Соединенных Штатов из тюрем, контролируемых сирийскими курдами, были освобождены порядка 60 боевиков ИГИЛ в возрасте от 20 до 25 лет. Все они проходят боевую подготовку с целью последующей переброски на территорию Украины".

"По сведениям службы внешней разведки РФ, указанный военный объект и его окрестности давно стали своеобразным террористическим "хабом", где одновременно проходят " переобучение" до 500 лояльных США членов ИГ и прочих джихадистов. Предпочтение отдается уроженцам стран Закавказья и Центральной Азии. В программу тренировочного "курса" в Ат-Танфе входит обучение навыкам использования существующих типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательных и ударных дронов, современных средств связи и слежения", - говорится в заявлении.

Президент Российской Федерации Владимир Путин у штаб-квартиры Службы внешней разведки в декабре 2020 года. Al Mayadeen English Television Channel. (Agence France-Presse, AFP)

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в прошлом месяце заявил, что это может быть причиной, по которой Вашингтон вывел войска из Афганистана. США решили сосредоточиться на борьбе с Россией, используя Украину в качестве своего "алиби".

Ранее мы писали, что тяжелый истребитель Су-35СМ получит от Су-57 новое оружие, радары и лазерную систему защиты.

* Запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации.

