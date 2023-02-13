По данным Службы внешней разведки России, Соединенные Штаты обучили более 60 боевиков на военной базе Ат-Танф в Сирии для совершения терактов и убийств высокопоставленных дипломатов и сотрудников силовых ведомств в РФ и в странах СНГ.
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В рамках брифинга 13 февраля Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки занимается вербовкой боевиков для разработки и осуществления терактов как на территории Российской Федерации, так и в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), включая Казахстан, Белоруссию и Узбекистан.
"Согласно заслуживающим доверия сведениям, полученным СВР РФ, военные США ведут активную вербовку боевиков из джихадистских группировок, связанных с ИГИЛ * и Аль-Каидой*, для на территории Российской Федерации и в странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству жителей Северного Кавказа и Центральной Азии", - сообщается в заявлении федерального ведомства.
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Далее в документе сообщается, о шестидесяти боевиках, прошедших подготовку на сирийской военной базе Ат-Танф, которых США планировали направить в некоторые из стран СНГ - с целью совершения убийств высокопоставленных дипломатов и сотрудников органов безопасности.
Преисполненные "безумной идеей обескровить Россию", Соединенные Штаты считают допустимым использовать террористов исключительно для удовлетворения собственных интересов и целей, заявили в СВР, добавив, что в работе американских спецслужб налицо "окончательная деградация" моральных ценностей.
"Американские стратеги считают приемлемым использовать террористов в своих грязных целях. Такие действия ставят США в один ряд с самыми известными международными террористическими организациями", - заключили в СВР.
Боевики "лояльные" к террору США
Это не первый случай, когда разведка Росси раскрывает коварные замыслы Соединенных Штатов по выполнению "грязной работы" ради получения собственной выгоды.
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По данным СВР, члены ИГИЛ вербуются Пентагоном для участия в боевых действиях на Украине с целью "проведения диверсий против Вооруженных сил России".
В сообщении отмечается, что "в апреле [2022 года] при участии спецслужб Соединенных Штатов из тюрем, контролируемых сирийскими курдами, были освобождены порядка 60 боевиков ИГИЛ в возрасте от 20 до 25 лет. Все они проходят боевую подготовку с целью последующей переброски на территорию Украины".
"По сведениям службы внешней разведки РФ, указанный военный объект и его окрестности давно стали своеобразным террористическим "хабом", где одновременно проходят " переобучение" до 500 лояльных США членов ИГ и прочих джихадистов. Предпочтение отдается уроженцам стран Закавказья и Центральной Азии. В программу тренировочного "курса" в Ат-Танфе входит обучение навыкам использования существующих типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательных и ударных дронов, современных средств связи и слежения", - говорится в заявлении.
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в прошлом месяце заявил, что это может быть причиной, по которой Вашингтон вывел войска из Афганистана. США решили сосредоточиться на борьбе с Россией, используя Украину в качестве своего "алиби".
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* Запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Information agency RIA Novosti, The Foreign Intelligence Service of the Russian Federation, Publication Topcor.
1. (https://ria.ru/20230213/boeviki-1851610548.html)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/us-recruiting-terrorists-to-attack-russia-cis-countries:-rus)
3. (http://www.svr.gov.ru/smi/2023/02/vashington-stanovitsya-v-odin-ryad-s-mezhdunarodnymi-terroristami.htm)
4. (https://topcor.ru/32065-svr-ssha-planirujut-zabrosku-60-boevikov-v-rossiju-sovershenija-teraktov.html)