Десять мумий крокодилов, найденных недавно в Египте, иллюстрируют уникальный процесс бальзамирования и мумификации, в котором не используется смола или битум.

Помимо мумифицирования умерших людей, древние египтяне делали мумии различных животных, включая кошек, ибисов, бабуинов, собак и даже крокодилов. Мумии животных использовались в качестве символических подношений почитаемым богам или же служили физическим воплощением богов. Недавно группа исследователей обнаружила мумии крокодилов в Куббат аль-Хава, историческом центре Египта.

реклама

Египтяне приносили мумии крокодилов в жертву богу Собеку, чтобы попросить его о помощи в решении повседневных житейских проблем. В этой практике использовались молодые крокодилы, поскольку взрослые особи были очень опасны. На фото мумия крокодила. Бруклинский музей, Фонд музейной коллекции. Journal Interesting Engineerin, PLoS ONE.

Около 2500 лет назад крокодилов приносили в жертву, считая их посредниками между людьми и богом Собеком – божеством, связанным с плодородием и изображаемым в виде человека с крокодильей головой. Исследователи утверждают, что мумии крокодилов, найденные в Куббат аль-Хава, отличаются от всех других ранее обнаруженных мумий животных. Но чем именно?

Естественный процесс мумификации

Прежде чем узнать, чем отличаются мумии этих крокодилов, необходимо понять, как именно обычно мумифицировались животные и люди. Жители Древнего Египта свято верили в загробную жизнь (жизнь после смерти). Поэтому, прежде чем похоронить умершего, они наносили на его тело химические вещества и консерванты, (например, смолу), чтобы сохранить его сухим.

Затем из тела удалялись некоторые органы (например, кишечник) и сохранялись отдельно как часть процесса мумификации. После того как плоть умершего человека или животного освобождалась от влаги, ее покрывали слоями льняной ткани. Затем мумию помещали в могилу и хоронили.

Dorsal view of a complete crocodile #5. Patrick Mora Riudavec, member of the Qubbat al-Hawā team, CC-BY 4.0. Journal Interesting Engineerin, PLoS ONE.

Различные способы мумификации крокодилов

Удивительно, но в случае с мумиями крокодилов из Куббат аль-Хава "не было обнаружено никаких свидетельств какой-либо специальной технологии мумифицирования. Нет никаких признаков того, что кишечник был удален, и нет никаких следов использования битума или смолы", - рассказывает один из авторов исследования, научный сотрудник Королевского бельгийского института естественных наук Беа де Купере.

Всего было обнаружено десять мумий крокодилов: пять фрагментированных скелетов и пять голов. Возможно, это были нильские или западноафриканские крокодилы примерно 5-го века до нашей эры. Исследователи считают, что эти животные были мумифицированы, в другом месте. Они либо лежали на поверхности, либо были погребены под толщей песка, что позволило телам высохнуть естественным образом.

Расположение конечностей (задние конечности сложены вперед, а передние - вбок) свидетельствует о вполне естественном положении тел крокодилов. После высыхания тела заворачивались в льняные бинты и циновки из пальмовых листьев и доставлялись в гробницу, где и помещались на хранение в соответствующее место.

Ученые исследуют мумию крокодила. Patricia Mora Riudavec/De Cooper et al, 2023, PLoS ONE. Journal Interesting Engineerin, PLoS ONE.

В процессе мумификации некоторые из крокодилов были повреждены, в то время как другие хорошо сохранились. Что касается пяти черепов, то головы этих животных были удалены, когда крокодилы уже высохли.

Отсутствие льняных бинтов и смолы позволило исследователям провести детальное изучение сохранившихся тканей и костей всех экземпляров. Особенно тщательному анализу подверглась мумия, сохранившаяся лучше всего. Что удивительно, на ней не было обнаружено следов разрезов или других повреждений, нанесённых человеком, при этом гастролиты (камни естественного происхождения, перемалывающие пищу в желудке некоторых животных) были найдены in situ, что указывает на то, что животное не было эвисцерацировано (извлечение внутренних органов трупа).

В других мумиях, где сохранились брюшные ребра, также не было обнаружено каких-либо следов разрезов, что указывает на то, что и эти животные не были вскрыты. Однако отсутствие целостности указывает на то, что некоторые из высушенных мумий крокодилов были "плохого качества", или уже разложились, когда их завернули и поместили в гробницу.

Подобный метод мумификации видетельствует о том, что древние египтяне использовали уникальный способ консервации в доптолемеевскую эпоху, т.е. до 305-330 гг. до н.э.

Почему мумии крокодилов имеют важное значение?

Хранящиеся в музеях по всему миру мумии крокодилов в основном были найдены в конце 19-го - начале 20-го века. Как правил, все они покрыты большим количеством смолы и/или завернуты в льняные бинты и могут быть изучены только с помощью специальных методик.

Мумии крокодилов. Patri Mora Riudavets, член команды Qubbat al-Hawa, CC-BY 4.0Journal Interesting Engineerin, PLoS ONE.

Беа де Купере и ее коллеги изучали мумии крокодилов с помощью рентгенографии и компьютерной томографии. Данные технологии позволили провести анализ животных, не разворачивая их. Ученые подчеркнули, что мумии животных изучаются крайне редко, а детальные морфологические наблюдения за самими крокодилами и того меньше.

"В прошлом мы почти не проводили остеоморфологических или остеометрических работ по крокодилам. В последнее время крокодилы из погребальных контекстов встречаются довольно редко и представляют собой лишь отдельные фрагменты", - говорит Беа де Купере.

Крокодилы из Куббет аль-Хава являются источником подробной информации по остеоморфологии (строение костей) и остеометрии (изучение скелетов), включая видовую принадлежность крокодилов, использовавшихся в древности для мумификации.

Поэтому информация, полученная при изучении этих мумий, имеет огромное значение. В настоящее время исследователи намерены провести анализ ДНК, чтобы определить вид крокодила и подтвердить принадлежность мумий к нильским или западноафриканским крокодилам.

Результаты этого исследования опубликованы в журнале PLoS ONE

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineerin, Journal PLoS ONE, Journal Eurekalert. Brooklyn Museum.

1. (https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0279137)

2. (https://interestingengineering.com/culture/2500-year-old-crocodile-mummies)

3. (https://www.eurekalert.org/multimedia/970690)

4. (https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/3124)