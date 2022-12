Экс-президент США Дональд Трамп в свой речи признал, что Америка умирает изнутри

Бывший президент США заявил, что страна "умирает изнутри", и назвал сложившуюся ситуацию "шоу ужасов".

Бывший президент США Дональд Трамп. 15 ноября 2022 года. Al Mayadeen English Television Channel. (Photo: Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп на страницах своей социальной платформы Truth в воскресенье разразился длинной тирадой, которая завершилась фразой "США умирают изнутри!!!".

"В этот очень холодный, но прекрасный день Рождества посмотрите на то, как сейчас выглядит наша страна на южной границе по сравнению с тем, что было совсем недавно, во времена администрации Трампа", - написал он на своей социальной платформе Truth Social, охарактеризовав нынешние условия как "шоу ужасов".

Это сообщение появилось сразу после субботней публикации, в которой он поздравил всех с Рождеством и между делом пожелал "Всем любви!", но в остальном, как обычно, критиковал своих оппонентов и хвали себя. Трамп также назвал себя "гениальным политиком и ясновидящим", правда, не объяснил, почему он так думает.

В пятницу, 6 января, Трамп выступил по телевидению с реакцией на 845-страничный итоговый доклад специального комитета Палаты представителей, расследовавшего инцидент с захватом Капитолия. Он раскритиковал объективность комитета и его выводы, которые содержали резкую критику в экс-президента.

Former President Donald Trump called himself "brilliant, clairvoyant and in love with the United States." Al Mayadeen English Television Channel /| AP Photo /Andrei Harrik/

В этом докладе говорится следующее: "Главной причиной событий 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали все остальные. Без этого человека ни чего бы не произошло". Доклад комитета последовал вслед за уголовными делами, переданными в Министерство юстиции комиссией из девяти человек.

В докладе также содержится рекомендация никогда больше не разрешать Трампу баллотироваться в президенты. Эта рекомендация появилась на фоне недавних уголовных дел, возбужденных против Трампа по обвинению в проникновении в Капитолий и подстрекательстве к насилию.

В докладе, который стал результатом 18-месячного расследования и включил показания более 1000 свидетелей, содержится ряд других рекомендаций, призванных предотвратить повторение подобного сценария. "Наша страна зашла слишком далеко, чтобы позволить побежденному президенту превратить себя в успешного тирана, расшатывая наши демократические институты и разжигая насилие", - заявил председатель комиссии Бенни Томпсон в день публикации документа.

В отчете также содержится призыв к законодательным органам ускорить принятие закона, чтобы воспрепятствовать Трампу и другим лицам, "участвующим в мятеже", занимать высокие государственные должности, неважно, "федеральные или государственные, гражданские или военные".

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel. Politico.

1. (https://www.politico.com/news/2022/12/25/trump-christmas-message-dying-from-within-00075593)

2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/trump-christmas-message:-the-usa-is-dying-from-within)