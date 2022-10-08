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Абитуриент Стэнфордского университета создал 3D-модель туманности Кошачий Глаз
Великолепный трехмерный вид туманности Кошачий Глаз демонстрирует двойную звездную систему прямо в ее сердце
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Глубоко в созвездии Дракона находится одна из самых красивых туманностей в космосе. Известная также как NGC 6543 и Caldwell 6, туманность Кошачий глаз была открыта Уильямом Гершелем 15 февраля 1786 года. Благодаря относительно небольшому расстоянию до Земли (если конечно считать 3 300 световых лет " небольшим расстоянием"), космическому телескопу Хаббл удалось получить несколько великолепных снимков этого объекта. Однако недавно один страстный энтузиаст астрономии вывел наблюдения за Кошачьим глазом на качественно новый уровень, создав первую в истории компьютерную 3D-модель туманности, которая намекает на присутствие в ее центре бинарной звезды.

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Сравнительный анализ трехмерной модели туманности Caldwell, разработанной Клермонтом, и туманности запечатленной космической обсерваторией Hubble. (Credit: Ryan Clairmont [left], NASA, ESA, HEIC, and The Hubble Heritage Team [STSI/AURA] [right])

Согласно официальному сообщению, трехмерную модель туманности разработал выпускник средней школы и будущий студент Стэнфордского университета Райан Клэрмонт. При создании модели NGC 6543 Клермонт использовал алгоритм SHAPE, программу трехмерного астрофизического моделирования, разработанную Вольфгангом Штефеном из National Autonomous University Mexico и Нико Кониннгом из University of Calgary.

По оценке РАН, проведенная работа помогла ученым глубже понять природу процессов, протекающих в туманности. Звезда в центре Кошачьего глаза выбрасывает струи плотного газа, и эти струи образуют круги, похожие на вращающиеся лопасти. Это подтверждает гипотезу о том, что центральная звезда туманности, скорее всего, является бинарной системой и виновницей появления симметричных колец.

"Туманность Кошачий глаз (Caldwell), имеет сложную, точечно-симметричную морфологию, которую невозможно полностью объяснить существующей теорией формирования планетарных туманностей в рамках модели взаимодействия звездных ветров", - сообщают авторы исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. "Чтобы раскрыть трехмерную структуру туманности Кошачий глаз, мы создали подробную трехмерную морфокинематическую модель. Для этого мы использовали изображение [N II] с космического телескопа Хаббла и пять различных диаграмм позиционирования и скоростей с помощью кода SHAPE. Такой подход позволил определить точечно-симметричные парциальные кольца, которые, вероятно, были сформированы прецессирующей струей".

Из-за своей шарообразной формы Кошачий глаз считается планетарной туманностью. Поскольку такие космические структуры позволяют лучше понять эволюцию звезд, включая наше Солнце, астрономы пытаются получить о них как можно больше информации.

"Когда мне впервые удалось увидеть туманность Кошачий глаз, я был поражен ее прекрасной, идеально симметричной структурой", - рассказывает Клермонт. "Еще больше меня удивило то, что ее 3D-структура не изучалась экспертами в полном объеме. Это было очень здорово - заниматься собственными астрофизическими наблюдениями, результаты которых приносят реальную пользу науке. В туманностях планетарного типа прецессирующие джеты встречаются крайне редко, и потому очень важно понять, какую роль они играют в формировании более сложных систем, таких как Кошачий глаз. Понимание того, как именно происходят процессы их образования, позволит в конечном итоге понять судьбу нашей звезды, которая сама в один прекрасный момент превратится в туманность".

Источники: Journal Zmescience, Wikipedia, The Royal Astronomical Society, Oxford University Press

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1. (https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_nebula) 
2. (https://en.wikipedia.org/wiki/Draco_(constellation)) 
3. (https://academic.oup.com/mnras/article/516/2/2711/6696946) 
4. (https://ras.ac.uk/news-and-press/research-highlights/cats-eye-nebula-seen-3d)
5. (https://www.zmescience.com/science/stunning-3d-view-of-cats-eye-nebula-reveals-double-star-system-at-its-heart/)

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#стэнфордский университет #3d-модель #абитуриент #кошачий глаз #туманность кошачий глаз
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