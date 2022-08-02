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Rocket Lab поможет Космическим силам США построить спутники предупреждения о ракетном нападении
Rocket Lab в партнерстве с Lockheed Martin создаст важнейшие компоненты военных спутников, которые смогут обнаруживать ракеты в любой точке мира.
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Rocket Lab будет создавать солнечные батареи и устойчивые к радиации узлы для разрабатываемых корпорацией Lockheed Martin спутниковых систем предупреждения о ракетном нападении, говорится в заявлении для прессы. Геостационарные аппараты Next-Gen Overhead Persistent Infrared будут эксплуатироваться Космическими силами США в рамках усилий по защите интересов США в космосе.

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Соглашение между Lockheed Martin и Rocket Lab, о котором было объявлено 27 июля, предусматривает помощь последней в создании военных спутников, запуск которых запланирован на 2025 год.

Новые СПРН критически важны для национальной безопасности США

Спутники будут обеспечивать раннее предупреждение о запуске любой приближающейся баллистической или тактической ракеты из любой точки мира. Это часть усиленной милитаризации космоса США после публикации в 2020 году военной доктрины "Космическая мощь" Космических войск США.

"Мы рады продолжить наше долгосрочное сотрудничество с Lockheed Martin, обеспечив питанием спутники следующего поколения OPIR GEO", - отметил Брэд Клевенджер, вице-президент и генеральный менеджер Rocket Lab по энергетическим решениям для космических систем. "Эти спутники имеют решающее значение для потребностей Космических сил США и нашей национальной безопасности, и мы гордимся тем, что поддерживаем их производство в соответствии с жестким графиком".

Для Rocket Lab новое соглашение, пожалуй, станет своеобразным возвратом инвестиций после приобретения в январе за $80 млн. производителя солнечных энергосистем SolAero Technologies. Основанная в 1998 году, фирма SolAero разработала фотоэлектрические модули для космического аппарата НАСА "Паркер", космической обсерватории James Webb, аппарата Mars Insight Lander и транспортного корабля Cygnus. 

В марте компания Rocket Lab объявила о том, что недавно приобретенное подразделение SolAero разрабатывает новые солнечные батареи под названием IMM-β. Их конверсионная эффективность при промышленных масштабах производства достигнет порядка 33 %, и они будут более чем на 40% легче обычных фотоэлектрических панелей космического класса. Таким образом, их запуск на орбиту обойдется гораздо дешевле.

Lockheed Martin и Rocket Lab объединяют усилия 

В январе Lockheed Martin заключила соглашение на сумму $4,9 млрд. на строительство трех спутников Next-Gen OPIR. United States Space Force также подписали контракты на пять спутников Next-Gen OPIR - три спутника на геосинхронной орбите, изготовленные Lockheed Martin, и два спутника на полярной орбите, изготовленные Northrop Grumman.

В предыдущем поколении спутников противоракетной обороны Lockheed Martin фактически воспользовалась технологиями SolAero, поэтому продолжение работы с компанией, которая теперь принадлежит лаборатории Rocket-Lab, может показаться бессмысленным. Однако, как отмечает SpaceNews, сделка по поставке солнечных батарей для спутников OPIR нового поколения была заключена еще до того, как Rocket Lab приобрела SolAero. 

Всего Lockheed Martin произвела шесть спутников предыдущего поколения под названием Space Based Infrared System (SBIRS). Для аппаратов нового поколения Rocket Lab будет поставлять солнечные батареи и модули Coverglass Interconnected Cell (CIC). Эти элементы разработаны таким образом, чтобы выдерживать суровые условия космоса, включая радиационное излучение и повышенные температуры. 

Частный производитель аэрокосмической техники Rocket Lab, основанный в 1998 году, известен своими весьма необычными решениями, включая обтекатель, вдохновленный голодными бегемотами или систему для вылавливания ракетных ускорителей первой ступени из неба с помощью вертолетов. Недавно компания помогла NASA запустить малый спутник CAPSTONE в сторону Луны, который "проложит путь для проекта космического ведомства Lunar Gateway".

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Источники: Википедиа, RocketLab, Journal Spacenews
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab)
2. (https://spacenews.com/rocket-lab-to-supply-solar-power-units-for-u-s-space-force-missile-warning-satellites/)
3. (https://www.rocketlabusa.com/updates/rocket-lab-to-supply-solar-power-for-united-states-space-forces-new-missile-warning-satellites/)

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#rocket lab #lockheed martin #solaero #космические силы
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