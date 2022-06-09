Любой смартфон постоянно излучает сигналы Bluetooth Low Energy (BLE), даже когда он не подключен к какому-либо Bluetooth-устройству. Анализируя эти сигналы, ученые пришли к выводу, что по ним можно отследить местоположение пользователя.
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Независимо от марки и модели чипа BLE в вашем телефоне, он содержит крошечные дефекты, которые придают его сигналу характерный отпечаток. Этот отпечаток уникален для каждого отдельного чипа.
По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего, если бы какой-то условный злоумышленник смог получить отпечаток BLE-сигнала, исходящий из вашего телефона, то впоследствии он смог бы точно определить, местоположение этого аппарата. Это можно сделать с помощью довольно недорогого приемника, который определит наличие поблизости такого сигнала.
В ходе эксперимента ученые смогли определить несколько уникальных BLE-отпечатков с телефонов в многолюдных общественных местах, а также отследить добровольца с телефоном, когда он входил и выходил из дома. Тем не менее, у этого метода слежения имеется ряд ограничений.
Во-первых, приемник должен находиться в пределах физической зоны действия сигнала BLE, которая обычно составляет не более 30 футов (9 метров). Во-вторых, этот метод требует от человека, осуществляющего отслеживание, довольно глубоких технических знаний. И, в-третьих, влияние таких факторов, как температура окружающей среды, может негативно повлиять на уникальные характеристики сигнала.
Сейчас команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего пытается найти способ скрыть отпечаток BLE телефона с помощью цифровой обработки сигнала в прошивке устройства.
Доклад об этом исследовании был недавно представлен на конференции IEEE Security & Privacy в Окленде, Калифорния.
Источник: University of California San Diego, EurekAlert
(https://ucsd.edu/)
(https://www.eurekalert.org/news-releases/955287)