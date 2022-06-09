Из-за несовершенства чипа BLE каждый смартфон имеет свой уникальный отпечаток Bluetooth, который можно отследить при наличии определенных технических навыков

Любой смартфон постоянно излучает сигналы Bluetooth Low Energy (BLE), даже когда он не подключен к какому-либо Bluetooth-устройству. Анализируя эти сигналы, ученые пришли к выводу, что по ним можно отследить местоположение пользователя.

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Из-за несовершенства чипа BLE каждый смартфон имеет свой уникальный отпечаток Bluetooth. Depositphotos

Независимо от марки и модели чипа BLE в вашем телефоне, он содержит крошечные дефекты, которые придают его сигналу характерный отпечаток. Этот отпечаток уникален для каждого отдельного чипа.

По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего, если бы какой-то условный злоумышленник смог получить отпечаток BLE-сигнала, исходящий из вашего телефона, то впоследствии он смог бы точно определить, местоположение этого аппарата. Это можно сделать с помощью довольно недорогого приемника, который определит наличие поблизости такого сигнала.

В ходе эксперимента ученые смогли определить несколько уникальных BLE-отпечатков с телефонов в многолюдных общественных местах, а также отследить добровольца с телефоном, когда он входил и выходил из дома. Тем не менее, у этого метода слежения имеется ряд ограничений.

Во-первых, приемник должен находиться в пределах физической зоны действия сигнала BLE, которая обычно составляет не более 30 футов (9 метров). Во-вторых, этот метод требует от человека, осуществляющего отслеживание, довольно глубоких технических знаний. И, в-третьих, влияние таких факторов, как температура окружающей среды, может негативно повлиять на уникальные характеристики сигнала.

Сейчас команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего пытается найти способ скрыть отпечаток BLE телефона с помощью цифровой обработки сигнала в прошивке устройства.

Доклад об этом исследовании был недавно представлен на конференции IEEE Security & Privacy в Окленде, Калифорния.

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Источник: University of California San Diego, EurekAlert

(https://ucsd.edu/)

(https://www.eurekalert.org/news-releases/955287)