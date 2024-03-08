Оригинальные Pixel Watch и часы второго поколения уже могут быть разблокированы через Bluetooth-соединение со смартфоном

Последние слухи о Google Pixel Watch 3 вызвали большой интерес. Теперь появилась информация о дополнительном обновлении этого персонального устройства. Существенное улучшение функциональности Watch Unlock и расширение возможностей использования станут основными изменениями. Это будет достигнуто благодаря подключению технологии Ultra-Wideband (UWB). Оригинальные Pixel Watch и часы второго поколения уже можно разблокировать с помощью Bluetooth-подключения к смартфону.

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Специалисты портала 9to5Google, исследуя последнюю версию приложения Play Services, обнаружили новый код для обновления Watch Unlock. В нем упоминается "UWB-диапазон". Портал сообщил, что в некоторых странах отсутствует доступ к Ultra-Wideband, и Google автоматически отключает эту дополнительную функцию разблокировки часов. Пользователю будет показано уведомление о неподдерживаемом протоколе подключения.

Google работает над более быстрой и точной разблокировкой умных часов с использованием Ultra-Wideband-связи через подключенный телефон. Стоит отметить, что оба устройства должны быть оборудованы соответствующими компонентами. Поддержку UWB имеют Pixel 6 Pro и более новые модели, но не стандартные варианты и Pixel Watch.

Кроме более быстрой и точной разблокировки Pixel Watch 3 с помощью Ultra-Wideband, возможности этой технологии также могут быть использованы для цифровых автомобильных ключей, управления умным домом и интеллектуальных дверных замков.