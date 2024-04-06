Google планирует внедрить новую функцию в свою операционную систему Android 15, которая называется "Автоматическое включение Bluetooth".

Google планирует внедрить новую функцию в свою операционную систему Android 15, которая называется "Автоматическое включение Bluetooth". Эта функция позволяет устройству автоматически включать Bluetooth после того, как пользователь его отключил вручную.

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Главной целью данной функции является улучшение эффективности будущей сети "Найди мое устройство" от Google. Сеть будет запущена в ближайшее время и будет использовать Bluetooth для передачи данных между миллиардами Android-устройств.

Благодаря этому, устройства будут отсылать сигналы друг другу через Bluetooth, а получаемые данные будут шифроваться и отправляться на серверы Google. Таким образом, только владелец утраченного или потерянного устройства сможет его отследить, зарегистрировав его в своем Google-аккаунте.

В то же время, Google обещает, что только системные приложения смогут включать и выключать Bluetooth, что предотвратит любую несанкционированную деятельность со стороны третьих приложений. Однако, некоторым пользователям может показаться, что такая функция будет потреблять больше энергии от батареи и может быть использована для отслеживания пользователей без их согласия.

В ближайшее время станет известно, сможет ли каждый производитель Android-устройств изменить это поведение или предложить дополнительные настройки для тех, кто боится быть отслеженным или хочет экономить батарею, отключая Bluetooth.