Apple Vision Pro и новые контроллеры от 8BitDo. Узнайте, как новый ассортимент джойстиков и аксессуаров от 8BitDo улучшает взаимодействие с AR-гарнитурой Apple, обеспечивая беспроблемное подключение и расширенные возможности для игр и работы.

Устройство Apple Vision Pro теперь может работать с ещё большим количеством джойстиков от 8BitDo. Это хорошие новости для тех, кто ищет удобные джойстики для AR-очков от Apple.

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8BitDo известен своими качественными игровыми принадлежностями, которые выглядят как старые игровые консоли. Теперь к списку устройств, которые можно использовать с Apple Vision Pro, добавились новые модели джойстиков от 8BitDo. Они уже получили одобрение от Apple, так что их можно легко подключить через Bluetooth и сразу начать использовать без всяких проблем.

Теперь вы можете использовать больше разных джойстиков от 8BitDo с вашими AR-очками Apple Vision Pro. Вот список новых моделей, которые подойдут: Ultimate 2.4G, Pro 2, SN30 Pro и другие, включая даже ретро-механическую клавиатуру. Это расширение ассортимента поможет улучшить игровой процесс и общую работу устройства.

Эти новые джойстики от 8BitDo добавляются к уже существующим аксессуарам, совместимым с Apple Vision Pro. Теперь, используя AR-гарнитуру от Apple, можно наслаждаться играми для iPad, а также облачными играми от Xbox и Nvidia GeForce Now, включая топовые AAA-игры.

Интересно, что в 2023 году 8BitDo уже заявила о поддержке своих аксессуаров для продуктов Apple, в основном для смартфонов, планшетов и Mac. По информации от Engadget, это стало возможно благодаря последним обновлениям операционных систем и новой версии прошивки для джойстиков.

Хотя AR-очки Apple Vision Pro и не самые удобные для долгих игр, наличие большего выбора джойстиков делает их использование более приятным и удобным, особенно с учётом будущих обновлений и улучшений.