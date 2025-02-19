Джерри Лондон о новом «Сёгуне»: «Это уже не история любви, а японская политика»

Пока новая адаптация культового романа «Сёгун» Джеймса Клавелла продолжает собирать восторженные отзывы от новых зрителей, режиссёр одноимённого сериала 1980 года Джерри Лондон выразил недовольство современным пересказом истории.

В интервью Лондон заявил, что новая версия фокусируется на политических интригах и японской культуре, тогда как его сериал был построен вокруг любовной линии между главными героями – английским моряком Джоном Блэкторном и аристократкой Марико. По мнению режиссёра, современная адаптация оказалась слишком сложной для американской аудитории: многие зрители просто не смогли её досмотреть.

Несмотря на критику, новый «Сёгун» был тепло принят публикой и получил несколько престижных наград. В отличие от версии 1980 года, сериал 2024 года делает упор на историческую достоверность, показывая реалии японского общества XVII века. Такой подход, судя по всему, пришёлся по вкусу международной аудитории, хотя часть западных зрителей действительно столкнулась с трудностями в восприятии сюжета.

Стоит отметить, что оригинальный сериал 1980 года с Ричардом Чемберленом в главной роли стал настоящим хитом своего времени, собрав множество премий и положительных рецензий. Однако времена и вкусы меняются, а новые адаптации неизбежно сталкиваются с разными реакциями – особенно от тех, кто стоял у истоков оригинальных версий.