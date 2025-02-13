Стриминговый сервис HBO рассматривает возможность расширения сериала The Last of Us до четырех сезонов. Хотя окончательного решения пока нет, эта информация совпадает с ранее сделанными заявлениями шоураннеров Крейга Мазина и Нила Дракмана, которые утверждали, что события The Last of Us Part II не получится уместить в один сезон.
После успешного первого сезона, который получил в основном хорошие оценки критиков и зрителей, студия активно работает над продолжением. Второй сезон The Last of Us выйдет в апреле 2025 года, и с каждым месяцем фанаты все больше ждут возвращения Джоэла.
Если сериал действительно растянут на четыре сезона, это позволит создателям уделить больше внимания ключевым моментам истории и глубже раскрыть персонажей. Напомним, что первый сезон адаптировал сюжет The Last of Us (2013), а следующие сезоны сфокусируются на событиях The Last of Us Part II (2020).
Пока остается ждать новых заявлений от HBO, но одно можно сказать точно – сериал стал одной из самых ожидаемых премьер 2025 года.