HBO планирует рассказать The Last of Us за несколько сезонов

Стриминговый сервис HBO рассматривает возможность расширения сериала The Last of Us до четырех сезонов. Хотя окончательного решения пока нет, эта информация совпадает с ранее сделанными заявлениями шоураннеров Крейга Мазина и Нила Дракмана, которые утверждали, что события The Last of Us Part II не получится уместить в один сезон.

После успешного первого сезона, который получил в основном хорошие оценки критиков и зрителей, студия активно работает над продолжением. Второй сезон The Last of Us выйдет в апреле 2025 года, и с каждым месяцем фанаты все больше ждут возвращения Джоэла.

Если сериал действительно растянут на четыре сезона, это позволит создателям уделить больше внимания ключевым моментам истории и глубже раскрыть персонажей. Напомним, что первый сезон адаптировал сюжет The Last of Us (2013), а следующие сезоны сфокусируются на событиях The Last of Us Part II (2020).

Пока остается ждать новых заявлений от HBO, но одно можно сказать точно – сериал стал одной из самых ожидаемых премьер 2025 года.