В Exodus игроки столкнутся с миром, где время течёт по своим правилам.

Джеймс Олен и Чэд Робертсон, известные своей работой над культовыми RPG Knights of the Old Republic и Dragon Age: Origins, рассказали о своём новом проекте под названием Exodus. Эта космическая ролевая игра обещает уникальную механику времени, влияющую на развитие сюжета, персонажей и игровой мир.

Основной особенностью игры станет изменение скорости течения времени в зависимости от локации. Главный герой, которого игрок создаёт самостоятельно, родился в городе Персеполис на планете Лидон. Этот город станет центральным хабом, а все решения, принятые во время путешествий, будут влиять на его развитие. Интересно, что время в Персеполисе будет идти быстрее, чем в других местах. Поэтому, вернувшись после длительных экспедиций, игрок может обнаружить значительные изменения: жители состарятся, город может преобразиться, а близкие друзья – измениться или исчезнуть.

В Exodus компаньоны играют важную роль. Выбор союзников для путешествия становится критически важным, так как оставшиеся в хабе персонажи могут значительно постареть или измениться за время вашего отсутствия. Таким образом, каждое ваше решение окажет влияние на судьбу не только мира, но и близких герою людей.

Сеттинг Exodus включает путешественников, напоминающих джедаев, однако без централизованного штаба или какой-либо единой организации. Эти странники – одиночки, движимые общей целью: спасением человечества. Игроки смогут взаимодействовать с различными инопланетными расами.

Создатели обещают обширные возможности по созданию и настройке персонажа. В будущем разработчики планируют более подробно рассказать о кастомизации и влиянии различных решений на игровой процесс. Игра выйдет на Xbox Series, PlayStation 5 и PC, но точная дата релиза пока не объявлена.