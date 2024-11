Ключевые обновления от Take-Two о GTA VI и других проектах

Take-Two Interactive подтвердила, что долгожданная Grand Theft Auto VI всё ещё запланирована к выходу на осень 2025 года, хотя точная дата и новый трейлер пока не объявлены. Поклонники GTA VI продолжают ждать новостей о проекте, который обещает стать одним из самых значимых релизов в игровой индустрии.

Компания также поделилась обновлениями по другим проектам. Издатель недавно продал студию Private Division, создателя Tales of the Shire, неизвестному покупателю. В то же время Take-Two продолжит финансировать поддержку игры No Rest for the Wicked, которая не вошла в сделку. Среди активов, перешедших новому владельцу, — ещё не вышедшая игра от Game Freak, создателей серии Pokémon.

GTA Online и GTA V продолжают приносить компании прибыль, причём общий тираж GTA V уже превысил 205 млн копий, а вся серия — 435 млн. Подписка GTA+ выросла на 35% после добавления Bully в библиотеку, что подтверждает устойчивый интерес к подписочной системе.

Take-Two также подтвердила, что выпуск GTA VI не пересечётся с релизом Borderlands 4, который запланирован между апрелем 2025 и мартом 2026 года. Компания продолжает развивать франшизу Borderlands, несмотря на скромные сборы недавней экранизации.

Кроме того, Take-Two планирует до 2027 года выпустить четыре перевыпуска своих старых игр, что включает потенциальные ремейки культовых проектов.