Высокие оценки, но тишина о продажах

Capcom представила отчет перед инвесторами за последние шесть месяцев, но не озвучила данные о продажах своих недавних релизов. Среди этих игр оказались такие проекты, как Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, ремейк Dead Rising, сборник Ace Attorney: Investigations и MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection.

Хотя Capcom отметила, что все перечисленные игры получили положительные оценки критиков, а перевыпуски классических проектов нашли теплый отклик у поклонников, информацию о продажах компания предпочла не раскрывать. Этот факт вызывает вопросы, ведь, как правило, если бы игры имели коммерческий успех, Capcom не упустила бы возможности похвастаться достижениями.

Стоит задуматься о том, что отсутствие конкретных данных о продажах может свидетельствовать о том, что результаты оказались не такими впечатляющими, как ожидалось. Обычно в подобных случаях компании стремятся поделиться успехами с аудиторией и инвесторами, но здесь, видимо, ситуация иная. Вероятно, коммерческий успех этих проектов оказался ниже ожиданий, и Capcom решила сосредоточиться на положительных отзывах, а не на цифрах продаж.