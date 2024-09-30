Внутри Blizzard давно нет интереса к стратегиям в реальном времени

Внутри студии Blizzard уже много лет отсутствует интерес к разработке стратегий в реальном времени, что стало результатом множества внутренних проблем. По информации журналиста Джейсона Шрайера, Тим Мортен, руководивший разработкой StarCraft 2, на протяжении нескольких лет безуспешно пытался получить одобрение от руководства на разработку новой RTS-игры. Он предлагал продолжение культовой серии WarCraft 4 или даже создание стратегии по вселенной Call of Duty, однако оба проекта были отклонены.

Причины такого решения кроются в неудачах, которые преследовали жанр в последние годы. Несмотря на то, что StarCraft 2 и её дополнения имели неплохие продажи, они не смогли достичь тех коммерческих высот, которые руководство ожидало, особенно на фоне таких успешных проектов, как Overwatch и Hearthstone. Более того, с каждой новой частью любой из серий Blizzard наблюдается тенденция к снижению продаж, что и заставило студию отказаться от дальнейших инвестиций в жанр стратегий в реальном времени.

Команда Мортена возлагала большие надежды на ремейк WarCraft 3, надеясь, что проект возродит интерес к RTS среди игроков и внутри самой компании. Однако игра стала настолько большим провалом, что многие разработчики покинули Blizzard в 2020 году, включая самого Мортена, и основали новую студию Frost Giant, которая сейчас работает над своим собственным проектом — стратегией под названием Stormgate.

Этот провал и многочисленные проблемы внутри Blizzard поднимают вопрос о будущем жанра стратегий в компании, которая когда-то была его законодателем мод. В условиях падающих продаж и провалов ключевых проектов, руководство студии всё больше сосредотачивается на более прибыльных направлениях. Внутренние проблемы и неудачи в стратегии привели к тому, что жанр RTS фактически покинул план развития компании, несмотря на большое сообщество поклонников, которое до сих пор надеется на возвращение своих любимых игр.