Sony вложила свыше $250 млн в новый проект Bend Studio. Новая игра студии будет работать на движке Decima от Horizon и Death Stranding.

Sony вложила свыше $250 млн в новый проект Bend Studio, разработчиков Days Gone. Бывший руководитель разработки Days Gone, Джефф Росс, отметил, что это особенно удивительно, учитывая отказ компании финансировать продолжение Days Gone, которое оценивалось в $150 млн.

Джефф Росс покинул студию в 2020 году из-за разногласий и низких оценок Days Gone. Он также сообщил, что Герман Хульст, один из руководителей PlayStation, был предвзято настроен против Days Gone из-за успеха The Last of Us, которая имеет схожую тематику.

О новой игре Bend Studio известно немного, кроме того, что она будет использовать технологии из Days Gone. Согласно профилю одного из бывших сотрудников студии на LinkedIn, новый проект разрабатывается на движке Decima. Этот движок был создан студией Guerrilla для серии Horizon и использован Kojima Productions для разработки Death Stranding.

Недавно Bend Studio отметила свое 30-летие, но никаких официальных анонсов не сделала. Вакансии, размещенные студией, указывают на то, что новая игра может стать игровым сервисом.

Игровое сообщество ждет новых подробностей о проекте, который обещает стать значимым событием в мире видеоигр.