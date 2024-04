Издатель игр tinyBuild продал права на Totally Reliable Delivery Service корпорации Atari, которая намерена использовать это приобретение для возрождения устаревшего бренда

Игра, которую tinyBuild выпустила для ПК, консолей и мобильных устройств в 2020 году, была разработана компанией We’re Five Games в Миннеаполисе. Это намеренно хаотичная игра для вечеринок, в которой могут участвовать до четырех игроков. Впоследствии в феврале 2021 года tinyBuild приобрела We’re Five Games.

Теперь в рамках необычной сделки tinyBuild продала Atari товарный знак и права на TRDS, но не на We're Five Games. Ни Atari, ни tinyBuild не раскрыли финансовые условия приобретения.

Atari планирует использовать TRDS в качестве первой игры, выпущенной под новым издательством Infogrames. Оригинальная компания Infogrames, основанная в 1983 году, была известна на заре компьютерных игр как издатель нескольких культовых классических игр, таких как оригинальная Alone in the Dark, Outcast 1999 года и Master of Orion III 2003 года.

«На протяжении десятилетий Infogrames заслужила репутацию издателя и разработчика удивительных и эклектичных игр, и мы рады вернуть ее», — заявил в пресс-релизе генеральный директор Atari Уэйд Розен.

Текущий план Infogrames состоит в том, чтобы продолжать наращивать свое портфолио за счет приобретений с потенциалом, в конечном итоге включив в него некоторые игры, выпущенные Infogrames в 80-х и 90-х годах.

Стоит отметить, что в смысле «корабля Тесея» Infogrames на самом деле не исчез. Компания, которая в настоящее время называет себя Atari, является потомком оригинальной Infogrames, возникшей после более чем 20 лет приобретений, реорганизаций и слияний. После серии финансовых неудач в мае 2003 года Infogrames официально переименовалась в Atari Inc.

В 2024 году Atari, пожалуй, наиболее известна благодаря своей краудфандинговой игровой консоли Atari VCS, которая использует операционную систему на базе Linux для запуска линейки классических, переосмысленных и заново изобретенных игр Atari. Ее последний релиз, Lunar Lander: Beyond, представляет собой продолжение аркадной игры 1979 года, которая вышла на всех современных платформах.

Ранее в мае Atari приобрела разработчика Nightdive Studios.