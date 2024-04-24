Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Atari покупает «Totally Reliable Delivery Service» у издателя tinyBuild
Издатель игр tinyBuild продал права на Totally Reliable Delivery Service корпорации Atari, которая намерена использовать это приобретение для возрождения устаревшего бренда

реклама

Игра, которую tinyBuild выпустила для ПК, консолей и мобильных устройств в 2020 году, была разработана компанией We’re Five Games в Миннеаполисе. Это намеренно хаотичная игра для вечеринок, в которой могут участвовать до четырех игроков. Впоследствии в феврале 2021 года tinyBuild приобрела We’re Five Games.

реклама

Теперь в рамках необычной сделки tinyBuild продала Atari товарный знак и права на TRDS, но не на We're Five Games. Ни Atari, ни tinyBuild не раскрыли финансовые условия приобретения.

Atari планирует использовать TRDS в качестве первой игры, выпущенной под новым издательством Infogrames. Оригинальная компания Infogrames, основанная в 1983 году, была известна на заре компьютерных игр как издатель нескольких культовых классических игр, таких как оригинальная Alone in the Dark, Outcast 1999 года и Master of Orion III 2003 года.

«На протяжении десятилетий Infogrames заслужила репутацию издателя и разработчика удивительных и эклектичных игр, и мы рады вернуть ее», — заявил в пресс-релизе генеральный директор Atari Уэйд Розен.

Текущий план Infogrames состоит в том, чтобы продолжать наращивать свое портфолио за счет приобретений с потенциалом, в конечном итоге включив в него некоторые игры, выпущенные Infogrames в 80-х и 90-х годах.

Стоит отметить, что в смысле «корабля Тесея» Infogrames на самом деле не исчез. Компания, которая в настоящее время называет себя Atari, является потомком оригинальной Infogrames, возникшей после более чем 20 лет приобретений, реорганизаций и слияний. После серии финансовых неудач в мае 2003 года Infogrames официально переименовалась в Atari Inc.

В 2024 году Atari, пожалуй, наиболее известна благодаря своей краудфандинговой игровой консоли Atari VCS, которая использует операционную систему на базе Linux для запуска линейки классических, переосмысленных и заново изобретенных игр Atari. Ее последний релиз, Lunar Lander: Beyond, представляет собой продолжение аркадной игры 1979 года, которая вышла на всех современных платформах.

Ранее в мае Atari приобрела разработчика Nightdive Studios.

#игры #atari #tinybuild #новости игровой индустрии #totally reliable delivery service #infogrames
+
Написать комментарий (0)
Показана новая версия движка Unreal Engine 5.4
Valve закрыла лазейку в правилах возврата средств в игровом сервисе Steam
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Weichai Power представила самый эффективный дизельный двигатель в истории
6
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
12
Солдаты ВСУ обнаружили российского робота, одновременно мешавшего работе ПВО и глушившего дроны
+
Сергей Друзин: Немецкие ракеты Taurus не являются проблемой для российских ЗРК
2
Глава военной разведки Израиля покинет пост из-за атаки ХАМАС 7 октября 2023 года
1
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
1
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
+
Появились данные о всех номерах колец Samsung Galaxy Ring
1
Новая функция Google Drive для Android позволяет быстрее находить файлы
+
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
+
В Киеве опять заявили о перехвате ночью «почти всех» российских ударных дронов-камикадзе
2
Xiaomi выпустила новую операционную систему HyperOS на старый флагман 2020 года
1
Найден новый способ установки Windows 11 на неподдерживаемые системы
1
Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на UE5 может выйти к концу этого года
5
Из-за огромного потребления и стоимости OpenAi может выпустить не GPT-5, а GPT-4.5
+
Sony представляет домашнюю аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и IMAX
1
Футболка с изображением знака «Стоп» может приостанавливать беспилотные автомобили
1
Компания X подтверждает, что приложение для просмотра видео на ТВ скоро появится
1
Падение продаж на 19% обеспечило Apple худший квартал в Китае с 2020 года
+
Baseus выпустила наушники M2s Pro с шумоподавлением 52 дБ и звуком высокого разрешения
+

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
3
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
356
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
45
Catizen - игра в Telegram c инвестициями от TON Foundation и партнёрством с Xiaomi
5
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
2
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
19
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
13
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
3
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
19
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
51

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
18:46
правда то глаза режет,не так ли??.зеленожопый с огрызком огрызка 3050/Как любимка в говне,у зеленых гомогеев один ответ -проплаченный канал,только забывают что именно зеленые делают проплаченные тесты
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
ElvisSuperStar007
18:44
Тебе показалось! Или ты тупо удачные игры находил. Я недавно смотрел видео вроде у нитроксенуса, там он тестил слай в старых играх , в 90% он не работал
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
vpoluektov
18:43
"все равно придется включать DLSS 3/FG" - если играть, а не наблюдать за играющим через плечо, то от DLSS2 Quality вреда все же меньше. Кстати, в AFOP, который у нас почему-то не снискал популярности,...
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
ElvisSuperStar007
18:41
У меня даже nvidia 9800 gx 2 1gb не дружила с играми, всегда работал один чип! Ясно дело выделяя только 512 мб видео памяти , Самая дорогая карта на то время работала хуже 8800 gtx , так как состояла...
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
Колючка
18:40
"А что вы думаете по поводу составленного мной списка?" Мы думаем, что ты бездарный кретин, который выдаёт очевидные вещи, как некие свои познания.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
ElvisSuperStar007
18:37
Для рендеринга sli не нужен! Слай нуждается в двух одинаковых картах а прирост никчемный и игр мало которые видят эту функцию, зато они сделали так, что достаточно воткнуть две видеокарты разные и ядр...
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
Skonik Aka
18:35
Такие процы валяются в офисе и никому не нужны
В Японии торговый автомат Gacha выдал процессор Intel Core i7-8700 всего за 3 доллара
ElvisSuperStar007
18:30
Я начинал с всяких мх нвидия на 32 мб , потом 5200 , 7800 gs AGP . 9800 GX 2 1gb . 480 gtx. 580 gtx 3gb. 1080 gtx strix, ну и 4090 tuf
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
Китя
18:28
Помиловать или расстрелять могут только верх командующие. или думаешь кто хочешь тот и расстреливает. Ладно давай оставит эту тему, мне не интересны твой доводы.
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Кирилл Прозоровский
18:27
Меч рыба ни фига не испаряет а носится как сумасшедший
Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем