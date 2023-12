Компания Ubisoft выпустила игру с открытым миром Far Cry Primal весной 2016 года и в то время она наделала немало шума в игровой прессе, но была довольно быстро забыта игроками. Спустя семь лет я прошел ее еще раз и сегодня хочу рассказать вам, стоит ли играть в Far Cry Primal в 2023 году, или лучше потратить свое время на другие, более свежие игровые проекты.

Far Cry Primal имеет довольно редкий игровой сеттинг — в ней вы попадаете в первобытный мир, на 10000 тысяч лет назад, и становитесь охотником по имени Таккар, который пытается спасти свое племя Винджа от воинственных соседей — племен Удам и Изила. Враги более продвинуты в технологиях и умеют изготавливать броню и мастерски обращаются с зажигательными и отравляющими бомбами.

реклама





Стоит отметить, что на момент выхода Far Cry Primal компания Ubisoft уже выпустила много игр с открытым миром, и уже тогда получала заслуженную критику за вторичность и отсутствие новых идей. До 2016 года уже вышли очень популярные Far Cry 3 и Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin’s Creed: Rogue и Assassin’s Creed Syndicate. Но, конечно, недовольство геймеров тех лет не сравнить с самым настоящим хейтом в 2023 году, когда имя Ubisoft стало именем нарицательным.

Но и Far Cry Primal получил изрядную долю критики от игровых журналистов, когда выяснилось, что разработчики просто взяли карту поверхности от Far Cry 4 и заселили ее первобытной растительностью и животными, сэкономив себе огромное количество времени. Но, если говорить начистоту, мало кто из игроков без подсказки смог бы заметить сходство рельефа местности, ведь растительность в Far Cry Primal радикально меняет картинку по сравнению с Far Cry 4.

реклама





Обычно я стараюсь не читать новости про новинки игр, чтобы не портить себе впечатление завышенными ожиданиями или концентрацией внимания на недостатках игры, которые сам бы и не заметил. Вот и в случае с Far Cry Primal я просто начал играть, пытаясь во всем разобраться сам и в 2016 году впечатление игра произвела отличное. И вот, спустя семь лет, выбирая во что бы поиграть из не особо сложных игр, которые можно пройти довольно быстро, я наткнулся на игру Far Cry Primal и решил перепройти его снова. Наиграл я около 25 часов, прошел игру целиком и совсем не жалею о потраченном времени. При желании, не увлекаясь крафтом и приручением всех доступных зверей, игру и вовсе можно пробежать за несколько вечеров, но только на легких уровнях сложности. А в хардкорном режиме выживания прохождение растянется в несколько раз.

Геймплей

По сравнению с тем, во что превратились игры с открытым миром от Ubisoft сегодня — Far Cry 6, Assassin’s Creed Odyssey или Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry Primal выглядит очень простой и не переусложненной геймплейными механиками игрой. Вам доступен обширный открытый мир, который приходится отвоевывать у врагов, захватывая аванпосты. Есть не очень большой набор оружия, который придется крафтить и улучшать, а носить его придется в сумках и поясах, которые тоже нужно улучшать, чтобы нести больше стрел, копий, ножей, дубинок или бомб, которых постоянно не хватает. Да, Far Cry Primal есть бомбы, начиная от простой пчелиной, представляющей собой улей с пчелами, до бомб ярости, отравляющих врагов и заставляющей их кидаться друг на друга. А еще есть огненные бомбы, поджигающие врагов. А пламя в игре может распространяться на довольно большие территории.

реклама





И все было бы довольно буднично, если бы эти бомбы можно было кидать только вручную, но в Far Cry Primal разработчики внедрили супероружие, радикально меняющее геймплей. Это прирученная сова, которая вначале используется просто как разведчик, наблюдая за врагами сверху, но по мере прокачки навыков может пикировать на них, убивая почти всех, кроме самых тяжело бронированных. А еще сова метает сверху бомбы и именно таким способом мне больше всего нравилось захватывать аванпосты врагов. Помимо этого, глядя глазами совы, можно еще и атаковать врагов крупными прирученными животными, способными в несколько приемов уничтожить всех врагов в небольших аванпостах — пещерным медведем или саблезубым тигром.

Чтобы сова не превращалась в абсолютное оружие, разработчики добавили в искусственный интеллект врагов довольно странную "фичу", когда они после первых действий совы кидаются в вашу сторону, и, как бы хорошо вы не спрятались, быстро обнаруживают вас. Поэтому придется либо перебегать от одних кустов до других, меняя дислокацию, либо принимать ближний бой. Что не особо желательно, ведь если вас не заметили при захвате аванпоста, вы получите почти в три раза больше опыта. А опыт в Far Cry Primal нужен для прокачки большого количества навыков, прямо как в заправской RPG.

реклама





На фоне совы и бомб остальное оружие выглядит довольно скромно: три вида луков, дубинки, копья, метательные ножи, праща и ловушки. Оружие требует довольно много ресурсов для прокачки, а самое мощное открывается только после прохождения сюжетных квестов. Моим главным оружием был лук, но, если вы думаете, что будете, как в The Elder Scrolls V: Skyrim бить белке в глаз на расстоянии в полкилометра, то я вас разочарую, дальность стрельбы в Far Cry Primal сделана довольно небольшой в угоду реализму.

Начав игру, именно прокачка оружия и сумок для него увлекает больше всего — увидев, что для очередного уровня оружия не хватает древесины определенного вида или шкуры редкого животного, невозможно оторваться от игры, пока вы не найдете его. Причем прокачка оружия сделана грамотно и даже наиграв более 25 часов я все еще не закончил этот процесс до конца.

Второе увлекательное занятие в Far Cry Primal, без которого в этом суровом мире трудно выжить — приручение животных. Начав с небольшой собаки и волка, трудно остановиться до тех пор, пока у вас не будет хотя бы тигр, с которым уже можно спокойно путешествовать по опасному миру. А на саблезубом тигре и медведе можно ездить верхом, как на лошади, собирая древесину и растения даже не спешиваясь. Но главный зверь в игре — мамонт, мощь которого можно сравнить с танком и станет доступен он лишь ближе к концу игры.

Графика

В 2016 году я проходил Far Cry Primal на ПК с видеокартой GeForce GTX 660 и процессором Core i5-3570 и ультранастройки на нем были не играбельны. Напомню системные требования игры, нужен был как минимум, процессор Core i3-550 или Phenom II X4 955, с видеокартой уровня GeForce GTX 460 или Radeon HD 5770. А для максимальных настроек требовались мощные процессоры Core i7-2600K или FX-8350 и видеокарты GeForce GTX 780 или Radeon R9 280X.

Спустя семь лет Far Cry Primal просто летает на видеокарте GeForce RTX 3060 на самых высоких настройках, выдавая довольно приятную картинку. Первобытный мир наполнен разнообразной растительностью, от небольших кустиков, до исполинских сосен и секвой и по этой зелени просто приятно побродить, собирая ингредиенты для крафта оружия и построек, в то время, как за окном квартиры зима и холод. Но зима и смертельный холод быстро обнаруживаются и в Far Cry Primal, стоит лишь вам удалиться от центральных регионов в сторону севера. А двигаясь на юг, вы попадаете в более теплую климатическую зону, и такое разделение делает игру более разнообразной в визуальном плане.

Даже в 2023 году персонажи игры — люди и животные, выглядят вполне современно, особенно в катсценах. Но устаревшие графические технологии дают о себе знать, и особенно это заметно при общении с прирученными животными. Если кормежка и поглаживание небольших питомцев выглядит довольно реалистично, то более крупные саблезубые тигры и медведи режут глаз плохо проработанной шерстью.

В минусы игры стоит записать и темные сцены, когда вы бродите ночью по лесу или спускаетесь в пещеры. Становится слишком темно и пропадают многие детали картинки, а выкручивание яркости делает мир игры слишком пересвеченным в дневное время суток. Конечно, непроглядная темнота добавляет реализма, но есть много игр, где ночное время суток реализовано гораздо более интересно, например, тот же The Elder Scrolls V: Skyrim или Fallout: New Vegas.

Семь лет назад для ультранастроек игра Far Cry Primal требовала мощные и дорогие видеокарты, но если не гнаться за высоким уровнем сглаживания, сегодня в нее можно с комфортом поиграть на самых бюджетных моделях с 4 ГБ видеопамяти, стоимостью от 16000 до 18000 рублей. Например, на ASUS Phoenix Radeon RX 6400, ASUS Phoenix GeForce GTX 1630 или Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX, самых доступных игровых видеокартах из ассортимента магазина Регард.

Стоит ли играть в Far Cry Primal в 2023 году?

Если вы хотите получить удовольствие от этой игры сегодня, не стоит ждать от нее многого, ведь современные игры с открытым миром стали сложнее и разнообразнее на порядок. Но это можно записать и в плюсы Far Cry Primal, ведь чтобы разобраться в его механиках, много времени не нужно и вас ждет несколько часов азартного захвата аванпостов с помощью прирученной совы и увлекательного крафта оружия и сумок, а еще — отстройка хижин в деревне для важных людей племени.

А вот довольно простенький сюжет и квесты в игре спустя годы совершенно не увлекают, и я "скипал" катсцены, чтобы быстрее завершить квест, открыть новое оружие и вернуться к свободному исследованию открытого мира. Квесты в Far Cry Primal интересно проходить лишь в первый раз, так как сюжет соответствует примитивному духу первобытного времени и никаких захватывающих интриг в них нет.

Раздражают при повторном прохождении и квесты связанные с приручением зверей, летать за призрачной совой или пинать мамонтом носорогов по второму разу не увлекает даже спустя семь лет. Но есть у Far Cry Primal режим, который меняет игру радикально, превращая веселую прогулку по первобытным лесам в суровый хардкор. Это режим выживания, в котором ваши звери умирают навсегда и нужно будет приручать их снова, а вам потребуется пища и регулярный отдых.

Миникарта исчезнет совсем, ресурсов станет заметно меньше, а за быстрое перемещение придется платить едой. В самом суровом режиме у вас будет всего одна жизнь, и при гибели нужно будет начинать игру сначала, как в Minecraft. Я пробовал играть в таком режиме пару раз, но, так как я не хардкорный геймер и не люблю напряжение в играх, хватало меня только до первой смерти, но игрокам с крепкими нервами этот режим сделает из Far Cry Primal совсем другую игру. Подытоживая, можно сказать, что если вы еще ни разу не играли Far Cry Primal, пройти эту игру в 2023 году стоит хотя бы из-за того, что игры про каменный век на ПК можно посчитать по пальцам.

Пишите в комментарии, а вы прошли Far Cry Primal? И что думаете об этой игре?

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.