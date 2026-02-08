Теперь транспортное средство готово к полноценной работе.

Трамваи продолжают быть любимыми во многих городах России, и Екатеринбург не является исключением. В конце прошлого года новейший трёхсекционный трамвай «Синара» 71-233А прошёл сертификацию, и вот, как сообщила пресс-служба Группы «Синара», на днях уже совершил первую поездку с пассажирами в тестовом режиме.

Источник изображения: Группа «Синара».

Как следует из пресс-релиза, трамвай успешно и без нареканий проехал пробный круг по городскому маршруту №18 в час-пик.

«Синара» 71-233А относится к трамваям низкопольного типа, обладает широкими дверными проёмами и, соответственно, обеспечивает наиболее комфортную посадку/высадку пассажиров, а их, на минуточку, может быть до 308 человек, включая 70 сидячих.

Из ранее публиковавшихся сведений мы знаем, что примерно 70% узлов, агрегатов и элементов героя новости изготовлены входящими в группу компаний «Синара» предприятиями. Можно ли это значение приравнять к общему уровню локализации трамвая, вопрос спорный; вероятно, в реальности данное значение даже выше, поскольку часть элементов создаются на других российских заводах, но странно, что производитель не заостряет на этом моменте внимание.