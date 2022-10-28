Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
TSMC основала OIP 3DFabric Alliance для совместной работы над чипами с 3D-компоновкой
В альянс вошли многие ведущие производители полупроводниковой продукции
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Тайваньский полупроводниковый гигант TSMC в рамках мероприятия 2022 Open Innovation Platform Ecosystem Forum объявил о создании альянса Open Innovation Platform (OIP) 3DFabric Alliance, объединяющего ведущих производителей полупроводниковой продукции, которые будут совместно работать над созданием и улучшением чипов с трехмерной компоновкой. В альянс уже вошли несколько десятков компаний – из самых крупных и известных можно назвать, например, Micron, SK Hynix, Samsung и Siemens. Стоит отметить, что это не первая «группа по интересам», созданная TSMC в рамках OIP, а уже шестая, сама же платформа, целью которое стало укрепление связей между разными компаниями, связанными с производством чипов, была основана в 2008 году.

реклама

Сообщается, что вошедшие в объединение фирмы смогут получить ранний доступ к технологиям 3DFabric компании TSMC, и будут работать над собственными 3D-решениями параллельно с лидером отрасли, что ускорит развитие всего сегмента. Также тайваньская корпорация презентовала стандарт 3Dblox, унифицирующий экосистему разработки чипов с трехмерной компоновкой. Прогнозируется, что подобный подход позволит обеспечить максимальную легкость внедрения новых технологий, а также совмещения разработок различных компаний в различных продуктах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #полупроводники #tsmc #micron #hynix #чипы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung позволит блокировать личные данные на смартфоне на время ремонта
Samsung отчиталась о снижении прибыли на 23% из-за слабого спроса
Samsung разработала функцию для своих телефонов, которая защищает личные данные во время ремонта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
9
Бычье ралли возвращается – инвесторы и трейдеры скупают Биткоины и Эфир, а криптозима завершилась
14
Видеокарты китайского бренда Afox замечены в DNS
39
Россия готовится к ядерной атаке - Украина способна применить "грязную" ядерную бомбу
27
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
183
Дешевле не будет – почему сейчас самое время купить недорогую игровую видеокарту
16
Резкий рост BTC привел к ликвидации 1 млрд долларов на криптобиржах
5
С диска Call of Duty Modern Warfare II устанавливается лишь 70 Мбайт данных
+
Неудачливый геймер, который нашёл в коробке из-под GeForce RTX4090 кусок металла, получил видеокарту
4
Киты манипулируют курсом Эфира, майнеры разорены, а трейдеры продают монеты криптохомякам
2
Ученые создали уникальный металлополимер, свойства которого "пока не удаётся объяснить"
1
Запущена основная сеть очередной замены Ethereum — бирж пока нет, но пулы уже есть
5
Жизненный цикл Windows 7 подходит к концу
8
Бюджетный 4-ядерный Ryzen 3 7300X окажется быстрее Core i9-12900K в играх – тесты Geekbench
9
Процессоры Ryzen 5000 и Ryzen 7000 теперь продаются с большими скидками в западных магазинах
35
AMD работает над внедрением технологии памяти CXL в будущие потребительские процессоры
+
Avito продана бывшему руководителю "МегаФона"
2
Илон Маск объявил себя главой Twitter и пришёл в офис компании с раковиной в руках
11
Палеонтологи обнаружили в куске янтаре волосатую улитку возрастом 99 млн лет
1
В Ситилинке стартовали официальные продажи ASIC-майнеров Bitmain для майнинга Bitcoin
9

Популярные статьи

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
42
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
142
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
75
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
35
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
34
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
4
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
20
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
30
Diablo lll - в поисках оптимизации
10
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
54

Сейчас обсуждают

ахахаxа
02:05
около миллиона киевлян остались в четверг без электроэнергии.Колют инфраструктуру всю Украины
США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS
Asmodeus
02:01
А про протоукров?
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
Asmodeus
01:59
Алексу заплатите.
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
MAXIMST
01:58
Че ты заливаешь, кукуруза не гонится, если на 100-200мгц это по твоему разгон выйди в окно…
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
Asmodeus
01:46
Темна украинская ночь.
США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS
Asmodeus
01:42
Он будет лично тушить только свой пукан.
NVIDIA просит всех партнёров отправлять сгоревшие видеокарты RTX 4090 прямо в штаб-квартиру компании
ахахаxа
01:42
а хаймерсы-это ПВО?Хаймерсы-это вообще другое,это РСЗО
США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS
Za9c
01:37
Элемент монетизации, почему бы и нет. Главное не режьте пожалуйста обычные чаты и функционал мессенджера. В целом вектор движения телеги к соц сети отчётливо виднеется. Просто сообщения пересылать неи...
В Telegram появилась функция открытия фото и видео только после оплаты, с верхним порогом в 1000€
Za9c
01:35
Раскочегарили видяхи аж до 600вт жору, где это видано. Где там умеьшение энергопотребления с уменьшением крмения? Или на 1нм там за весь косарь уйдёт?
NVIDIA просит всех партнёров отправлять сгоревшие видеокарты RTX 4090 прямо в штаб-квартиру компании
Za9c
01:33
Зачем анонсить новые 4060 и 4070. Мы лучше после майнинга огромные запасы чипов впарим по новой. А после нг отыквим эти карточки, выпустив уже обновлённые версии по конской цене. Знаешь что, куртка жа...
NVIDIA официально представила новые видеокарты GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X и RTX 3060 8 ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем