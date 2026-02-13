Вместе с этим компания представила 2.5D-метроидванию в пиксельной графике God of War: Sons of Sparta.

В конце февральской презентации State of Play 2026 Sony показала тизер-трейлер God of War Trilogy Remake — полностью переработанной версии первых трёх игр серии, в которых Кратос ещё не был задумчивым отцом, а рубил всё, что движется, с исключительной жестокостью.

Подробностей пока немного, игра находится на ранней стадии разработки. Но одну важную деталь подтвердили сразу — к роли вернётся Терренс «Ти Си» Карсон, оригинальный голос Кратоса из первых частей. Именно он озвучивал спартанца в эпоху, когда главным в жизни героя были не сыновья, а месть богам Олимпа.

Ремейк обещает подарить греческой саге современную графику и техническое исполнение, сохранив при этом динамику оригинальных игр, за которую полюбили первые God of War. Когда именно ждать релиз — пока неизвестно, но работа уже идёт полным ходом.

В этот же день на PlayStation 5 вышла God of War: Sons of Sparta — 2.5D-метроидвания в пиксельной графике, слухи о которой ходили уже давно. Игра стоит 29,99 доллара, и закадровый текст читает всё тот же Ти Си Карсон, вернувшийся к роли взрослого Кратоса впервые за десять с лишним лет.

Судя по описанию в блоге PlayStation, Кратос будет осваивать новые приёмы с копьём и щитом, использовать артефакты богов и сражаться как с классическими врагами, перерисованными вручную, так и с новыми чудовищами из глубин греческой мифологии. За графику отвечают ретро-эксперты из Mega Cat Studios.

Sons of Sparta — не то, чего ждали фанаты в качестве следующей большой игры, но как временная замена она выглядит более чем достойно. Она даёт возможность скоротать время до того момента, когда разработчики будут готовы показать ремейк трилогии.