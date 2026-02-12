При этом пользователи не будут иметь никаких прав на ПК, даже если в период аренды заплать больше, чем стоит само устройство

Купить игровой ноутбук становится настолько дорого, что проще взять его в аренду. Именно это теперь предлагает HP — один из крупнейших производителей ПК в мире. Компания запустила программу подписки на ноутбуки OMEN, предлагая геймерам выбрать одну из четырёх конфигураций и платить ежемесячно. Звучит удобно: не нужно выкладывать тысячи долларов сразу, техподдержка включена, а раз в год можно обменять устройство на новое. Есть только одна деталь — ноутбук никогда не окажется собственностью пользователя.

Подпись к изображению: wccftech

Индустрию накрыл суперцикл DRAM — цены на оперативную память взлетели до небес, цепочки поставок трещат по швам. Производители мечутся в поисках выхода. Кто-то рассматривает закупку более дешёвых китайских комплектующих, но HP выбрала другой путь: если продавать дорого — можно сдавать в аренду.

На сайте OMEN компания объясняет инициативу заботой о геймеров. Главным плюсом называют возможность менять ноутбук каждые двенадцать месяцев, что звучит достаточно выгодно. Однако, если посчитать, во сколько в итоге обойдётся подписка, картина меняется. Срок окупаемости ноутбука — от 15 до 25 месяцев в зависимости от конфигурации. То есть через полтора-два года непрерывных платежей пользователь отдаст сумму, равную полной стоимости устройства, и останется при этом с пустыми руками. Источник изображения: HP

HP честно предупреждает, что геймеры при этом никогда не станут владельцами. Даже если платить три года, даже если не менять модели каждые 12 месяцев — ноутбук всегда остаётся собственностью компании. Пользователи просто арендуют «железо», пока оно актуально. Особую пикантность ситуации добавляют условия досрочного расторжения. Если пользователь захочет выйти из подписки раньше чем через 12 месяцев, придётся оплатить оставшиеся платежи за весь год. Получается, что минимальный срок аренды фактически принудительный, а права собственности нет.