Все освободившиеся мощности перенаправляются на увеличение объёмов поставок DRAM

Крупнейшие производители памяти, Samsung и SK hynix, берут курс на сокращение производства флеш-памяти NAND, которая является основой для SSD-накопителей. Причина заключается в стремлении компаний сосредоточиться на более прибыльном сегменте оперативной памяти DRAM, спрос на которую взлетел из-за бума искусственного интеллекта.

SSD Kingston

По данным южнокорейских СМИ, гиганты уже снизили производственные планы на текущий год. Ресурсы и мощности перенаправляются с линий NAND на линии DRAM, где маржинальность сейчас существенно выше. Это решение может спровоцировать дефицит SSD на рынке уже в обозримом будущем. Ситуация усугубляется тем, что бум ИИ создаёт новый, огромный спрос на NAND-память. Последние платформы Nvidia, такие как Blackwell и анонсированная Rubin, требуют колоссальных объёмов памяти для работы с кэшем и контекстом ИИ-моделей.

К 2027 году только серверные стойки могут потреблять свыше 115 миллионов терабайт NAND. В результате складывается парадоксальная картина: спрос на флеш-память растёт со стороны как ИИ-гигантов, так и обычных пользователей, а её производство — сокращается. Компании уже страхуются, заблаговременно резервируя себе большие объёмы NAND. Основное бремя дефицита и роста цен, как и прежде, ляжет на потребительский сегмент. Цены на твердотельные накопители уже демонстрировали заметный рост в последние месяцы. Теперь, на фоне сокращения выпуска, давление на рынок усилится.