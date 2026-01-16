Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В этом году Samsung планирует увеличить производство чипов DRAM лишь на 5%
Крупнейшие компании намеренно не спешат наращивать выпуск своей продукции, опасаясь образования переизбытка мощностей и падения спроса.

Пока мир жаждет всё больше памяти для искусственного интеллекта, крупнейший её производитель не готов существенно наращивать производство. По данным отраслевых источников, Samsung Electronics в этом году увеличит выпуск чипов DRAM всего на 5%. Этот мизерный прирост на фоне взрывного роста спроса выглядит как подтверждение тому, что дефицит памяти стал хроническим и продлится ещё много лет.

Чипы памяти Samsung

Цифры говорят сами за себя. Спрос на DRAM, подогреваемый гигантами вроде NVIDIA и AMD, по некоторым оценкам, может вырасти на 30% в годовом исчислении. Однако, ответ Samsung в увеличении производства на 5% до примерно 8 миллионов пластин даже близко не соответствует этим аппетитам. Причина не только в сохраняющихся ограничениях цепочек поставок, но и в стратегии самих производителей.

Опасаясь повторения прошлого, когда агрессивное наращивание мощностей приводило к обвалу рынка, компании вроде Samsung и SK Hynix предпочитают действовать с оглядкой. Они перераспределяют существующие потоки, забирая память у потребительского сектора и направляя её в более прибыльный сегмент серверов для ИИ.

Однако, основные инвестиции идут не в обычную DRAM, а в её высокотехнологичную версию — память HBM, критически важную для ускорителей ИИ. Новые заводы SK Hynix, расширение Samsung в Пхёнтхэке и стройка Micron в Айдахо в первую очередь нацелены на выпуск HBM3, HBM3E и будущей HBM4. Для рядового пользователя, ждущего снижения цен на оперативную память и видеокарты, это плохие новости. Потребительский сегмент останется на «голодном пайке» ещё долго.

Вице-президент Micron недавно прямо заявил: дефицит, вероятно, не прекратится как минимум до 2028 года. Дело в том, что рынок ИИ для поставщиков памяти не просто растёт, он постоянно расширяется, поглощая всё новые ресурсы.

#samsung #чипы памяти #дефицит памяти #ткхнологии
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
+
В США провели первую демонстрацию нанесения ударов с помощью автономного роя FPV-дронов
+
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
Владелец GOG назвал Windows некачественным продуктом
4
На фоне дефицита памяти в Китае набирают популярность материнские платы с поддержкой DDR3
+
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
2
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
У компании украли модули DDR5 и не тронули другое оборудование
2
Армия США получит новые конвертопланы MV-75 в этом году
+
Криптовалютная компания Bitmine инвестирует $200 млн в проект самого популярного ютубера Mr. Beast
+
Почти миллиард из бюджета РФ безрезультатно потратили на создание отечественного аналога виагры
3
National Security: Ключевую роль в операции США в Венесуэле сыграл самолёт РЭБ EA-18G Growler
2

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
28
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
5
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
1

Сейчас обсуждают

Китя.
23:49
На ам 4 по памяти 3900 не видел. а вот 3866 бывает работает.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
lighteon
23:48
Надо то же добраться до детальных тестов CachyOS на второй системе +)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
IRanPast
23:45
На mint чтоб сейчас поиграть - пару кликов мышкой. Аж скукота стала
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
23:43
Всегда на дебиан подобных сидел.ну не принимает остальное мой старческий органайзер))) Просто стабильность наше все.Хотя armbian у меня rolling
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
23:43
Ну покажи тестик по хвалися.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
IRanPast
23:43
На сервере стоит debian. На паре ноутов mint.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
IRanPast
23:40
Посмотрим. Антарктида
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
lighteon
23:30
Скоро же вроде введут механизм обновления ядра без перезагрузки, так что перезагрузка будет не нужна от слова совсем Х)
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
IRanPast
23:29
Я если только ядро обновляю, вот тогда перезагружаю.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
lighteon
23:28
Торренты раздаешь чтоли 24/7?)
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter