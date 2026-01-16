Крупнейшие компании намеренно не спешат наращивать выпуск своей продукции, опасаясь образования переизбытка мощностей и падения спроса.

Пока мир жаждет всё больше памяти для искусственного интеллекта, крупнейший её производитель не готов существенно наращивать производство. По данным отраслевых источников, Samsung Electronics в этом году увеличит выпуск чипов DRAM всего на 5%. Этот мизерный прирост на фоне взрывного роста спроса выглядит как подтверждение тому, что дефицит памяти стал хроническим и продлится ещё много лет.

Чипы памяти Samsung

Цифры говорят сами за себя. Спрос на DRAM, подогреваемый гигантами вроде NVIDIA и AMD, по некоторым оценкам, может вырасти на 30% в годовом исчислении. Однако, ответ Samsung в увеличении производства на 5% до примерно 8 миллионов пластин даже близко не соответствует этим аппетитам. Причина не только в сохраняющихся ограничениях цепочек поставок, но и в стратегии самих производителей.

Опасаясь повторения прошлого, когда агрессивное наращивание мощностей приводило к обвалу рынка, компании вроде Samsung и SK Hynix предпочитают действовать с оглядкой. Они перераспределяют существующие потоки, забирая память у потребительского сектора и направляя её в более прибыльный сегмент серверов для ИИ.

Однако, основные инвестиции идут не в обычную DRAM, а в её высокотехнологичную версию — память HBM, критически важную для ускорителей ИИ. Новые заводы SK Hynix, расширение Samsung в Пхёнтхэке и стройка Micron в Айдахо в первую очередь нацелены на выпуск HBM3, HBM3E и будущей HBM4. Для рядового пользователя, ждущего снижения цен на оперативную память и видеокарты, это плохие новости. Потребительский сегмент останется на «голодном пайке» ещё долго.

Вице-президент Micron недавно прямо заявил: дефицит, вероятно, не прекратится как минимум до 2028 года. Дело в том, что рынок ИИ для поставщиков памяти не просто растёт, он постоянно расширяется, поглощая всё новые ресурсы.