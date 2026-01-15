В скором времени компания также прекратит выпуск моделей RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти.

Видеокарты GeForce RTX 5070 Ti официально переводятся в статус «окончания жизненного цикла» (EoL). Об этом экспертам Hardware Unboxed заявил крупнейший партнёр Nvidia, компания ASUS. Это означает, что производство этих моделей остановлено, а текущие запасы на складах оказались последними. Также планируется отказаться от выпуска моделей RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти.

ASUS GeForce RTX 5070 Ti

Причина заключается в стремительном росте цен на память GDDR7, который делает выпуск 16-гигабайтных карт среднего класса нерентабельным. В фокусе Nvidia теперь остаются только модели с 8 ГБ памяти. Для геймеров это может оказаться проблемой, поскольку такого объёма видеопамяти уже недостаточно для комфортной игры на высоких настройках.

Ситуация уже отразилась на рынке. RTX 5070 Ti подорожала с 730 в ноябре до 830 долларов, и рост продолжится по мере исчерпания запасов. Даже RTX 5070 теперь редко встречается по рекомендованным 550 долларов, её цена ушла к отметке в 600 долларов и выше.

Это создаёт отличные перспективы для AMD. Карты Radeon, такие как RX 9070 XT, использующие более доступную память GDDR6, могут остаться единственным вариантом в сегменте. Однако и они уже дорожают: та же модель выросла в цене с 600 до 700 долларов. Эксперты сомневаются, что AMD сможет или захочет агрессивно использовать ситуацию для захвата доли рынка.

Планы Nvidia по запуску обновлённой линейки RTX 50 Super с увеличенной памятью оказались под угрозой. Из-за цен на память их запуск отложен как минимум до второй половины 2026 года, а возможно, и отменён. Рынок покидают последние доступные видеокарты с достаточным объёмом памяти, уступая место менее перспективным 8-гигабайтным моделям по растущим ценам.

