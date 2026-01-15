Сайт Конференция
Zelikman
Hardware Unboxed: Nvidia полностью прекратила производство видеокарт GeForce RTX 5070 Ti
В скором времени компания также прекратит выпуск моделей RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти.

Видеокарты GeForce RTX 5070 Ti официально переводятся в статус «окончания жизненного цикла» (EoL). Об этом экспертам Hardware Unboxed заявил крупнейший партнёр Nvidia, компания ASUS. Это означает, что производство этих моделей остановлено, а текущие запасы на складах оказались последними. Также планируется отказаться от выпуска моделей RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти.

ASUS GeForce RTX 5070 Ti 

Причина заключается в стремительном росте цен на память GDDR7, который делает выпуск 16-гигабайтных карт среднего класса нерентабельным. В фокусе Nvidia теперь остаются только модели с 8 ГБ памяти. Для геймеров это может оказаться проблемой, поскольку такого объёма видеопамяти уже недостаточно для комфортной игры на высоких настройках.

Ситуация уже отразилась на рынке. RTX 5070 Ti подорожала с 730 в ноябре до 830 долларов, и рост продолжится по мере исчерпания запасов. Даже RTX 5070 теперь редко встречается по рекомендованным 550 долларов, её цена ушла к отметке в 600 долларов и выше.

Это создаёт отличные перспективы для AMD. Карты Radeon, такие как RX 9070 XT, использующие более доступную память GDDR6, могут остаться единственным вариантом в сегменте. Однако и они уже дорожают: та же модель выросла в цене с 600 до 700 долларов. Эксперты сомневаются, что AMD сможет или захочет агрессивно использовать ситуацию для захвата доли рынка.

Планы Nvidia по запуску обновлённой линейки RTX 50 Super с увеличенной памятью оказались под угрозой. Из-за цен на память их запуск отложен как минимум до второй половины 2026 года, а возможно, и отменён. Рынок покидают последние доступные видеокарты с достаточным объёмом памяти, уступая место менее перспективным 8-гигабайтным моделям по растущим ценам.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5070 ti
Источник: youtu.be
Сейчас обсуждают

Megard
15:21
Не плохо так бюджетик распилили, а сколько таких замечательных проектов запущено в рамках "нанотехнологий" и "импортозамещения". Не удивительно что налог с граждан дерут все больше и больше.
Почти миллиард из бюджета РФ безрезультатно потратили на создание отечественного аналога виагры
Китя.
15:12
Лучше жди АМ6. Как 9850X3D еще лучше гореть будет.
Ещё два процессора Ryzen 7 9800X3D вышли из строя на матплатах Asus X870E
Bryant333
15:07
Админ, либерал?
РИА Новости: Депутаты от «Справедливой России» предложили удвоить зарплату учителям
Stabilitron_D814
15:00
Нативная поддержка вулкана там и так есть, там проблема в том, что для старых карт был отдельный legacy драйвер, который мало развивался, и только усилиями valve эти карты теперь можно с обычным драйв...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
ubnt2020
15:00
Вспоминаю нечто подобное, если не такой же точно проигрыватель пластинок когда мелким был в конце 80х-начале 90х, и сказку "Карлсон" на нескольких дисках (пластинках) первое что слушал, Корвет родител...
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
Никита Абсалямов
14:59
Ну у нас много труда в пустую тратится... чем айтишники лучше...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Китя.
14:58
Так было всегда и будет смеритесь уже.
Core Ultra 9 290K Plus быстрее Ryzen 9 9950X3D до 11% в тестах Geekbench
vovajech
14:49
главное разочарование это "Dante"
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
DIP32
14:42
Ну так, пока не уйдут от старости последние советские поколения, совок никуда не денется. Ведь именно люди и есть носители того самого совка. Есть только люди, а всё остальное лишь абстракция. Новые п...
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
Дмитрий Малинин
14:42
Подозрительно это всё! Тогда лучше взять 7800X3D до новых поколений ан АМ 5!
Ещё два процессора Ryzen 7 9800X3D вышли из строя на матплатах Asus X870E
