Блоги
Zelikman
В Китае начали адаптировать для ИИ-серверов почти весь модельный ряд видеокарт GeForce RTX 50
Если ранее китайские мастера перерабатывали только флагманские RTX 5090, то сегодня в ход пошли даже RTX 5060 Ti.

B Китае набирает обороты теневой бизнес по переделке игровых видеокарт GeForce RTX 50 в модели с турбинным охлаждением для использования в системах искусственного интеллекта. Подобная практика ранее наблюдалась только с флагманскими RTX 5090. Теперь же она охватила почти весь модельный ряд, усугубляя дефицит для обычных покупателей.

Турбированная GeForce RTX 5070 Ti

Как сообщают источники, вслед за GeForce RTX 5090 в кустарных лабораториях начали переделывать карты RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti. Процесс заключается в удалении графического процессора и видеопамяти с оригинальной платы и их переносе на новую «доску» для установки турбинной системы охлаждения. Такая конструкция идеально подходит для серверных стоек и ферм, где требуется компактный вывод горячего воздуха.

Основная причина спроса заключается в запрете США на поставки в Китай флагманских моделей GeForce RTX 5090 для ИИ-вычислений. Несмотря на выпуск Nvidia специальной «облегчённой» версии RTX 5090 D V2, на серый рынок по-прежнему попадает большое количество оригинальных карт. Их переделка и продажа для ИИ-сектора приносит огромную прибыль.

Каталог

На китайской торговой площадке Taobao уже появились предложения. Цены впечатляют: модифицированная RTX 5090 с 32 ГБ памяти стоит около 4150 долларов, RTX 5080 — 1300 долларов, а самая доступная карта RTX 5060 Ti с 16 ГБ — от 570 долларов.

Такой теневой процесс ставит под удар в первую очередь рядовых потребителей. Массовая скупка карт для последующей разборки ведёт к искусственному росту цен и дефициту на розничном рынке.

#nvidia #видеокарты #китай #искусственный интеллект #geforce rtx 50
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

NewLander
21:37
Автор - наркоман и не лечится, пытаясь аутотренингом убедить себя в том, что он не обосрался с прогнозом, хотя по обоим ключевым пунктам у него явное пальцем в ж... небо. Даже в РФ хватает непрошитых ...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
fynjy_2005
21:34
Самое жуткое - разница между выходами процессоров - почти 2 года (5820 - 1 сентября 2014, 6800 - 31 мая 2016). Это типа разница в 2 года... ценник особо не отличался еще к тому же...позор
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
fynjy_2005
21:30
Весь потенциал Интел в 2х процессорах. Новое- это просто меньше греется)) Дажн разеница между зен и зен+ была существенней))))
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
PavloAlex
21:28
Скажу за себя, как за геймера со стажем : лучше иметь игровой ПК + НЕ взломанную Sony PlayStation 5 - и будет Вам счастье!)
Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
MonkeyCrab
21:09
Сразу видно полное отсутствие понимания вопроса у того кто накакал эту статью. Даже какой то базовой информации не удосужились почитать. Действительно накакали. И себе на голову. Актуальные патчи с по...
Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
VRoman
21:06
8 мб =1 МБ ;-)
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
Олег Дегтярев
20:37
Очередной сведущий в игровом , не обращайте внимание и не давите фактами, а то расплачется.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Олег Дегтярев
20:36
Серьезный конкурент в лице Стим Дек и его последоватей не продали сь даже близко ко второму сычу . Стим Дек за 3 года 4 млн устройств. Олень клоунский носик.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Сергей Анатолич
20:19
Президенту дании следовало бы побеспокоится, а то могут как Мадуро в заложники взять.
Президент США объяснил необходимость завладеть Гренландией аналогичными амбициями России и Китая
VRoman
20:16
А где 64 ГБ версия?
Minisforum выпустит для настольных ПК Mini-ITX плату BD395i MAX со встроенным Ryzen AI Max+ 395
