Если ранее китайские мастера перерабатывали только флагманские RTX 5090, то сегодня в ход пошли даже RTX 5060 Ti.

B Китае набирает обороты теневой бизнес по переделке игровых видеокарт GeForce RTX 50 в модели с турбинным охлаждением для использования в системах искусственного интеллекта. Подобная практика ранее наблюдалась только с флагманскими RTX 5090. Теперь же она охватила почти весь модельный ряд, усугубляя дефицит для обычных покупателей.

Турбированная GeForce RTX 5070 Ti

Как сообщают источники, вслед за GeForce RTX 5090 в кустарных лабораториях начали переделывать карты RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti. Процесс заключается в удалении графического процессора и видеопамяти с оригинальной платы и их переносе на новую «доску» для установки турбинной системы охлаждения. Такая конструкция идеально подходит для серверных стоек и ферм, где требуется компактный вывод горячего воздуха.

Основная причина спроса заключается в запрете США на поставки в Китай флагманских моделей GeForce RTX 5090 для ИИ-вычислений. Несмотря на выпуск Nvidia специальной «облегчённой» версии RTX 5090 D V2, на серый рынок по-прежнему попадает большое количество оригинальных карт. Их переделка и продажа для ИИ-сектора приносит огромную прибыль.

Каталог

На китайской торговой площадке Taobao уже появились предложения. Цены впечатляют: модифицированная RTX 5090 с 32 ГБ памяти стоит около 4150 долларов, RTX 5080 — 1300 долларов, а самая доступная карта RTX 5060 Ti с 16 ГБ — от 570 долларов.

Такой теневой процесс ставит под удар в первую очередь рядовых потребителей. Массовая скупка карт для последующей разборки ведёт к искусственному росту цен и дефициту на розничном рынке.