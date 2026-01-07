Официально компания AMD ещё не представила данный чип. Представители компании ранее лишь намекнули на его существование.

Пока AMD на выставке CES 2026 представила игровой процессор Ryzen 7 9850X3D, однако, главный флагман этого года, Ryzen 9 9950X3D2, остался за кадром. Компания лишь намекнула, что касательно него «оставаться на связи». О планах AMD проговорились её партнёры, подтвердив существование и скорый выход новейшего процессора.

Alienware Area 51

Ключевая особенность новинки заключается в улучшении технологии X3D. В новинке 3D V-Cache будет установлен не на одном, а на обоих вычислительных кристаллах (CCD). Такая архитектура должна предложить существенный прирост производительности в задачах, чувствительных к кешу, включая игры и профессиональные гибридные нагрузки.

Первым о процессоре публично упомянул бренд Alienware. На своей официальной странице в Weibo компания прорекламировала новый игровой компьютер Area 51, который будет оснащён именно Ryzen 9 9950X3D2. Дата вывода ПК на рынок не раскрывается, но сам факт упоминания в готовой системе говорит о продвинутой стадии подготовки. Анонс Alienware Area 51

Ещё более конкретную информацию предоставил системный интегратор Sytronix. На странице рабочих станций NexStation указано, что они будут использовать Ryzen 9 9950X3D2 в паре с профессиональными видеокартами Radeon AI PRO R9700. Компания подтвердила ключевые особенности чипа: архитектуру X3D2 и 16-ядерную конфигурацию, а также объявила, что станции скоро поступят в предзаказ.

Ранее предполагалось, что Ryzen 9 9950X3D2 станет абсолютным флагманом линейки Zen 5. Теперь же наконец партнёры компании подтвердили, что AMD готовит его к запуску, и производители систем уже строят на нём свои топовые решения. Остаётся дождаться официального анонса от AMD, который, судя по всему, не за горами.