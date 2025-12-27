Компания обязуется не отказывать клиентам в гарантийном обслуживании независимо от причин поломки.

Китайский производитель Zephyr публично взял на себя обязательство по гарантийной замене вышедших из строя графических процессоров AMD RDNA 2. Зачастую крупные производители наоборот стараются уклониться от ответственности когда речь идёт о гарантийных обязательствах. Данный бренд же пошёл другим путём.

Zephyr Radeon RX 6900 XT

В официальном заявлении менеджер по возвратам Zephyr признал «большое количество» отказов чипов Navi 21 в Radeon RX 6800 и RX 6900 XT. Для наглядного доказательства масштаба проблемы компания продемонстрировала целую коллекцию дефектных кристаллов. В них наблюдаются вздутия, трещины на подложках и следы короткого замыкания.

«Мы подчёркиваем: не было ни одного отказа в гарантии именно из-за дефекта ядра GPU. Даже со склонными к вздутию картами Navi 21, которые другие вендоры часто не ремонтируют, мы выполняем полную замену кристалла», — заявил представитель бренда.

Zephyr занял принципиальную позицию, обязуясь ремонтировать чипы «независимо от причины поломки». Это прямой ответ на многочисленные жалобы энтузиастов, сталкивавшихся с отказами в сервисном обслуживании у других производителей, которые списывали поломки на перегрев или механические повреждения.

Для укрепления доверия и максимальной прозрачности компания анонсировала необычную инициативу: превращение бракованных кристаллов в памятные сувениры для розыгрыша в своём коммьюнити.