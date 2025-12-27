Китайский производитель Zephyr публично взял на себя обязательство по гарантийной замене вышедших из строя графических процессоров AMD RDNA 2. Зачастую крупные производители наоборот стараются уклониться от ответственности когда речь идёт о гарантийных обязательствах. Данный бренд же пошёл другим путём.
В официальном заявлении менеджер по возвратам Zephyr признал «большое количество» отказов чипов Navi 21 в Radeon RX 6800 и RX 6900 XT. Для наглядного доказательства масштаба проблемы компания продемонстрировала целую коллекцию дефектных кристаллов. В них наблюдаются вздутия, трещины на подложках и следы короткого замыкания.
«Мы подчёркиваем: не было ни одного отказа в гарантии именно из-за дефекта ядра GPU. Даже со склонными к вздутию картами Navi 21, которые другие вендоры часто не ремонтируют, мы выполняем полную замену кристалла», — заявил представитель бренда.
Zephyr занял принципиальную позицию, обязуясь ремонтировать чипы «независимо от причины поломки». Это прямой ответ на многочисленные жалобы энтузиастов, сталкивавшихся с отказами в сервисном обслуживании у других производителей, которые списывали поломки на перегрев или механические повреждения.
Для укрепления доверия и максимальной прозрачности компания анонсировала необычную инициативу: превращение бракованных кристаллов в памятные сувениры для розыгрыша в своём коммьюнити.