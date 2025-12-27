Также эксперты раскритиковали по тем или иным причинам модели RTX 5050 и RTX 5080.

Завершающийся год должен запомниться выходом нового поколения видеокарт от AMD и Nvidia, но, помимо долгожданных новинок, рынок наводнили откровенно провальные продукты. В Hardware Unboxed раскритиковали обе компании за откровенно небрежное отношение к геймерам, кульминацией которого стали модели с 8 ГБ видеопамяти в эпоху, когда этого объёма уже категорически недостаточно.

Абсолютными антилидерами поколения признаны GeForce RTX 5060 Ti 8GB и Radeon RX 9060 XT 8GB. Их главная проблема не только в скудном объёме памяти для 2025 года, но и в вводящей в заблуждение маркировке. Обе карты продавались под тем же самым названием, что и их 16-гигабайтные версии, что создавало путаницу и было расценено как намеренный обман менее осведомленных покупателей.

Ситуацию усугубило то, что Nvidia и AMD предприняли активные шаги, чтобы скрыть эти модели от обзоров. Как сообщают эксперты, после приватной встречи с Nvidia, где компания отрицала факт сокрытия, все партнеры-производители заявили, что получили прямой запрет от «Зелёных» на предоставление 8-гигабайтных образцов медиа. AMD поступила аналогично, отправив большинству обзорщиков только версии 16 ГБ, а запросы на младшие модели остались без удовлетворения. Это прямое свидетельство того, что производители осознавали слабость продукта и пытались минимизировать негативную огласку.

Однако, геймеры дали ясный ответ. Данные о продажах из крупных розничных сетей показали, что версии карт на 16 ГБ продавались в 15-30 раз лучше, чем их урезанные собратья. Потребители «проголосовали рублём» против устаревшего стандарта, доказав, что маркетинговые уловки не работают.

Позиционируясь как доступная карта за 250 долларов, GeForce RTX 5050 также не имела смысла из-за катастрофически урезанной производительности. Она оказалась медленнее предыдущего поколения в лице RTX 4060, которая уже год продавалась по схожей цене. Единственное «достижение» RTX 5050 — подтверждение, что 8 ГБ — это абсолютный минимум, ниже которого Nvidia опускаться уже не решается.

Субфлагманская модель GeForce RTX 5080 также подверглась жёсткой критике. При цене в 1000 долларов она получила лишь 16 ГБ памяти, что в 2025 году для карты такого класса эксперты называют «преступлением». Её существование обессмысливает более доступная RTX 5070 Ti, которая всего на 13% медленнее при цене на 25% ниже и с тем же объёмом VRAM.

Авторы канала считают, что худшими релизами года стали 8-ГБ версии RTX 5060 Ti и RX 9060 XT, которых попросту не должно было существовать. Копирование AMD ошибочной стратегии Nvidia после уже случившегося скандала выглядит особенно тотальной глухотой к рынку.

Поколение 2025 года стало наглядной иллюстрацией тренда: производители, получающие сверхприбыли на поставках GPU для ИИ-сектора, всё больше воспринимают игровой рынок как второстепенный. Однако, мощный рыночный сигнал от самих геймеров, отказавшихся покупать неадекватные продукты, даёт надежду, что к следующему циклу выпуска карт компании будут вынуждены прислушаться. Битва за конец эры гигабайтных дискретных видеокарт, похоже, близка к завершению, и побеждает в ней здравый смысл потребителя.

