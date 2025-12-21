Сайт Конференция
Zelikman
Hardware Unboxed сравнили доступные видеокарты RTX 5060, RX 9060 XT и Arc B580 в 19 актуальных играх
По мнению экспертов, каждая модель имеет свои сильные и слабые стороны, и выбор зависит от конкретных требований пользователя.

В условиях растущих цен на память и увеличения требований игр, видеокарты ценой до 300 долларов становятся главным полем битвы для геймеров с ограниченным бюджетом. На 2026 год тремя основными претендентами в этом сегменте являются Nvidia GeForce RTX 5060 8 ГБ, AMD Radeon RX 9060 XT 8 ГБ и Intel Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти. Эксперты Hardware Unboxed провели масштабное тестирование всех трёх моделей в 19 современных играх, чтобы выявить сильные и слабые стороны каждого решения.

 Hardware Unboxed

Тестирование проводилось на системе с топовым процессором AMD Ryzen 7 9800X3D в разрешении Full HD. Поскольку 8 ГБ видеопамяти стали критическим ограничением, для сравнения использовались настройки графики, которые гарантированно укладываются в этот объём, чаще всего «Высокие» или «Средние». Это создаёт равные условия и показывает реальную производительность чипов без вмешательства фактора нехватки памяти. Каждая карта тестировалась как в нативном рендеринге, так и с использованием фирменных технологий масштабирования: DLSS 4, FSR 4 и XeSS.

В соревновании за чистую скорость в 1080p лидером выходит AMD Radeon RX 9060 XT. В среднем по 19 играм, при настройках, умещающихся в 8 ГБ, она демонстрирует небольшое, но стабильное преимущество перед конкурентом от Nvidia. Разница составляет около 4–5% как в нативном рендеринге, так и с включенным масштабированием. Более важным преимуществом Radeon является лучшая стабильность: показатель минимального FPS 1% Low у RX 9060 XT на 7–9% выше, чем у RTX 5060, что напрямую влияет на плавность геймплея.

Nvidia GeForce RTX 5060, однако, не сдаётся без боя и вырывает победу в ключевых для своей архитектуры дисциплинах. В играх с продвинутой трассировкой лучей, таких как Arc Raiders, она демонстрирует подавляющее превосходство, обходя RX 9060 XT на 25%, а Arc B580 — более чем на 50%. Её главный козырь — поддержка технологии DLSS 4, которая не только шире представлена в играх, но и часто обеспечивает лучшее качество изображения на 1080p по сравнению с FSR 4 и XeSS.

Intel Arc B580 занимает особую нишу, предлагая иной компромисс. Сравнение по принципу «одинаковые настройки» раскрывает его слабое место: средняя производительность его графического ядра отстаёт от конкурентов примерно на 30%. В некоторых играх, например Marvel's Spider-Man 2, это отставание становится катастрофическим. Однако, его ключевое преимущество в 12 ГБ видеопамяти меняет правила игры. Пока обладатели 8-гигабайтных карт вынуждены снижать настройки текстур, B580 позволяет запускать те же проекты на ультра-пресетах. В Cyberpunk 2077 он остаётся единственным из трио, способным на комфортную игру с включённой трассировкой лучей, пусть и на 50 FPS.

У каждой модели есть свои плюсы и минусы, и экспертам не удалось назвать однозначного победителя. Radeon RX 9060 XT — это выбор в пользу максимального FPS и плавности в 1080p на высоких настройках здесь и сейчас. Она предлагает лучшую производительность в своём классе. GeForce RTX 5060 делает ставку на технологичность и стабильность. Более широкая поддержка DLSS 4 и лучшая работа в ряде оптимизированных игр, особенно с RTX, делают её безопасным и функциональным выбором, если цена сравнима с AMD.

Intel Arc B580 же станет инвестицией в будущее и качество деталей. Его дополнительные 4 ГБ памяти являются страховкой от уже наступившего «настоящего», где 8 ГБ становится мало. Он для тех, кто готов пожертвовать частотой кадров ради высоких текстур и большей долгосрочной перспективы, мирясь с возможными «провалами» в оптимизации. В Hardware Unboxed рекомендуют добавить, и приобрести Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти.

#amd #nvidia #intel #видеокарты #гейминг #тесты
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
