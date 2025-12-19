По мнению председателя совета директоров компании, в их руках на данный момент находится сила, которая может поощрять или наказывать всех остальных игроков IT-рынка.

Рынок памяти столкнулся с серьёзным дефицитом, спровоцированным повышенным спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта. В этой ситуации ключевые производители по типу Samsung и SK hynix обрели рычаги влияния, сравнимые с волшебной силой.

Как выразился Лу Чао-Чун, председатель совета директоров тайваньской компании Etron, эти корпорации превратились в новых «Дедов Морозов» — теперь от их решения о распределении квот зависит судьба многих клиентов, которые вынуждены быть «благодарными» за любые выделенные им поставки.

Причины дефицита уходят корнями в недавнее прошлое. Несколько лет назад, на фоне пандемии COVID-19, спрос на память рухнул до рекордных минимумов. Производители, столкнувшись с убытками, практически заморозили инвестиции в расширение дорогостоящих производственных мощностей.

Когда глобальная экономика начала восстанавливаться, их основной задачей стало возмещение упущенной прибыли, а не масштабное строительство новых фабрик. И именно в этот момент на рынок обрушился бум искусственного интеллекта, создавший неутолимый голод на высокопроизводительную память HBM. Нарастить её производство моментально невозможно — этот процесс требует не менее двух–трёх лет.

Главным «пожирателем» ресурсов стала память HBM, которая критически важная для чипов Nvidia, AMD и других ускорителей ИИ. Её изготовление сложнее и требует больше ресурсов, чем выпуск обычной оперативной памяти для компьютеров.

В погоне за сверхприбылями с рынка ИИ производители закономерно переориентируют мощности в пользу этого сектора, оставляя потребительский рынок на голодном пайке. Это напрямую ударит по кошельку каждого: ноутбуки и готовые ПК могут подорожать или поставляться с урезанным объёмом памяти, а видеокарты и другие комплектующие станут дефицитным товаром с возросшими сроками ожидания.