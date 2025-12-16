Вслед за кризисом на рынке оперативной памяти потребители могут столкнуться с дефицитом жёстких дисков.

Согласно свежим отчётам аналитических агентств, контрактные цены на жёсткие диски только что подскочили на 4%, что стало максимальным скачком за последние восемь кварталов. Виной всему искусственный интеллект и беспрецедентная гонка по строительству центров обработки данных.

Разобранный HDD-накопитель

Для обучения моделей требуются эксабайты информации — собранный интернет-контент, резервные копии, логи операций. Хранить такие колоссальные объёмы на флеш-памяти экономически нецелесообразно. Поэтому глобальные гиганты вроде Amazon, Microsoft и Google массово скупают высокоёмкие HDD для своих новых дата-центров. Это наиболее выгодный по стоимости за гигабайт носитель, и альтернатив ему в обозримом будущем просто нет.

«Спрос сейчас значительно опережает предложение, и эта ситуация, когда поставщики ломают голову, как удовлетворить аппетиты рынка, может стать перманентной к 2026 году», — считают эксперты.

Производители дисков, такие как Seagate и Western Digital, работают на полную мощность, но не успевают за запросами. Приоритет отдаётся крупным корпоративным заказам из сектора ИИ и облачных вычислений, что косвенно сказывается и на розничном сегменте. На рынке уже ощущается дефицит, о котором предупреждают компании вроде Transcend и Phison.

Традиционно HDD были бюджетной нишей, но теперь их цена растёт из-за ажиотажа в сегменте ИИ — ситуация, зеркально отражающая недавний кризис с памятью DRAM. В результате под ударом оказываются не только корпоративные клиенты, но и обычные пользователи, собирающие домашние ПК или NAS-системы. Доступность высокоёмких дисков падает, а их стоимость, напротив, ползет вверх.

Аналитики TrendForce подчёркивают, что движущей силой является именно «масштабируемость искусственного интеллекта, облачных вычислений и ресурсоёмких рабочих нагрузок». В погоне за эффективностью крупные технологические компании выстраивают целые «фермы» из жёстких дисков, что нарушает многолетний баланс в цепочке поставок.