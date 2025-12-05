Эксперт решил выяснить, какие видеокарты предлагают лучшее соотношение цены и производительности — модели текущего поколения или решения со вторичного рынка

Автор YouTube-канала Tech YES City провёл масштабное сравнение пяти карт в шести популярных играх, чтобы дать конкретный ответ, стоит ли брать новинки 2025 года или выгоднее остановиться на поддержанных решениях.

В битве сошлись новые GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ около 380–410 долларов и RX 9060 XT 16 ГБ около 340 долларов, а также карты RTX 3070 за 200–250 долларов, RTX 3080 и RX 6800 около 300 долларов. Тестирование проходило в Battlefield 6, Arc Raiders, Fortnite, Escape from Duckov, Counter-Strike 2 и PUBG на 1080p и 1440p на низких или высоких настройках.

Результаты оказались неоднозначными и зависели от конкретной игры. В Battlefield 6 и Arc Raiders новые карты показали отличную оптимизацию на 1080p, но на 1440p вперёд вырвалась RTX 3080 благодаря большей чистой мощности. В Fortnite безоговорочным чемпионом стал RTX 3080, что объясняется многолетней оптимизацией. В CS2 на 1080p лидировали новинки и RX 6800, но на 1440p производительность последней необъяснимо просела, что вызывает вопросы к актуальности драйверов AMD для старших серий.

Помимо чистого FPS, критически важными оказались скрытые факторы. RTX 5060 Ti стал безоговорочным королём энергоэффективности. Его энергопотребление в разы ниже, чем у флагманов прошлого поколения, а также карта отлично подходит для андервольтинга, что делает её идеальным выбором для компактных сборок. Обнаружилась и проблема с картой AMD предыдущего поколения. RX 6800 в тестах сталкивалась с графическими артефактами в Fortnite, что ставит под сомнение заявления AMD о продолжении полноценной поддержки серии RX 6000. При этом новые карты от Nvidia и AMD получают все актуальные оптимизации.

По мнению Tech YES City, для киберспорта на 1080p с низкими настройками графики лучшей моделью остаётся RTX 3070. Её 8 ГБ памяти здесь не станут проблемой, а цена около 200 долларов не имеет конкурентов. Для высоких настроек при 1440p с запасом на будущее стоит выбирать между новыми RX 9060 XT, предлагающей лучшую цену, и RTX 5060 Ti с её эффективностью и поддержкой DLSS 4. Покупка подержанной RX 6800 сейчас выглядит рискованной из-за возможного урезания поддержки драйверов. Для тех, кто хочет максимальный FPS без оглядки на счёт за электричество, мощная RTX 3080 всё ещё показывает отличные результаты, но её покупка с рук несёт за собой дополнительные риски.

