Компании-производители планируют переложить финансовую нагрузку на потребителей

Новый отчёт из Южной Кореи рисует тревожную картину для всего рынка потребительского железа: крупные производители ПК и ноутбуков исчерпали возможность сдерживать цены и готовятся к повышению цен на новую продукцию в 2026 году. Причина — непрекращающийся глобальный дефицит памяти DRAM, вызванный ажиотажным спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Согласно данным ZDNet Korea, производители до сих пор поддерживали стабильные розничные цены, используя накопленные запасы компонентов. Однако, эти резервы подходят к концу, а себестоимость производства растёт из-за подорожания ключевых комплектующих: не только памяти и SSD, но также процессоров и аккумуляторов. «У нас нет иного выбора, кроме как поднять цены на новые продукты, которые выйдут в следующем году, как минимум на 20%, и быстро снять с производства существующие», — цитирует издание анонимного представителя отрасли.

Главным фактором давления называется политика производителей памяти, таких как Samsung и SK hynix. Стремясь к максимальной рентабельности, они приоритезируют выпуск дорогой памяти для ИИ, в основном HBM, сокращая поставки более доступных модулей для потребительского сектора. Даже готовность платить больше, не гарантирует стабильных объёмов поставок для производителей ПК.

Это означает, что геймерам и обычным пользователям следует готовиться к существенному подорожанию всех типов устройств следующего поколения: ноутбуки и готовые ПК на базе будущих платформ, таких как Intel Panther Lake и AMD Gorgon Point, могут стать дороже на 20% и более. Ситуация усугубляется слухами о готовящемся отдельном повышении цен на игровые видеокарты. Производители, включая ASUS, Acer и Lenovo, не имеют достаточных буферных запасов, чтобы смягчить удар для потребителей.

При этом эксперты не ожидают быстрого решения проблемы. Производители DRAM опасаются резко наращивать производство из-за риска «переизбытка предложения» в будущем, что продлит период ограниченных поставок и высоких цен.