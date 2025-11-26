Сайт Конференция
Zelikman
MLID: Steam Deck 2 может быть представлена одновременно с процессорами AMD Zen 7
По информации инсайдера, Valve намерена дождаться более существенного технологического прорыва в сфере чипов

Согласно анализу, проведенному на канале Moore’s Law Is Dead, Valve откладывает релиз Steam Deck 2 до появления процессорной архитектуры, способной обеспечить революционный скачок в энергоэффективности.

В целом эксперты в отрасли сходятся во мнении, что Valve придерживается стратегии, схожей с подходом Sony к игровым консолям: выпускать новое железо только тогда, когда появится технология, оправдывающая апгрейд. Публичные заявления компании подтверждают, что они не намерены выпускать Steam Deck 2 по расписанию, а будут ждать момента, когда смогут предложить «производительность следующего поколения» без компромиссов в весе и времени автономной работы. «Вы не получите этого на Zen 5. Я не уверен, что получится даже на Zen 6», — отмечает MLID.

Основные надежды возлагаются на архитектуру AMD Zen 7, появление которой ожидается к 2028 году. Согласно имеющимся данным, Zen 7 может обеспечить до 40% лучшее энергопотребление по сравнению с Zen 6. Комбинируя этот скачок с специальными низковольтными версиями ядер, можно создать 8-ядерный APU с целевым потреблением всего 5–10 Вт. Именно такой показатель, по мнению MLID, является целью инженеров Valve.

Несмотря на активную работу Valve над переносом SteamOS на ARM-архитектуру и развитие эмулятора FEX для запуска x86-игр на ARM-чипах, аналитик скептически оценивает вероятность появления Steam Deck 2 на этой платформе.

«Большая часть инноваций в игровой индустрии по-прежнему завязана на x86. AMD производит чипы следующего поколения для домашних консолей, и даже портативный PlayStation будет на x86. Я думаю, только это уже удержит Steam Deck 2 на x86», считает эксперт.

Ожидается, что Steam Deck 2 будет как минимум в 6–8 раз мощнее оригинала. Это позволит поднять целевую частоту кадров до 60 FPS с возможностью использования технологии удвоения кадров для работы на дисплее с частотой 120 Гц. Также вероятен переход на разрешение 1080p.

Отдельно отмечается растущий тренд на модульность в продуктах Valve, ярко проявившийся в дизайне их нового VR-шлема Steam Frame. Хотя возможность «переставлять» вычислительный блок между шлемом и портативной консолью остаётся лишь смелой мечтой, сам подход к созданию экосистемы настраиваемых устройств может оказать влияние и на будущий дизайн Steam Deck 2.

#amd #valve #чипы #steam deck 2 #zen 7
Источник: youtu.be
Сейчас обсуждают

Павел Будник
10:54
Топ бренды ушли, тот же сисоник и суперфлауер, а тут в два раза дешевле прдлагает малоизвестная фирма модели на такой же элементке можно сказать. Хотелось бы фото внутрянки увидеть, чтобы понять какие...
Formula V Line начинает продажи блоков питания серии FV с сертификатами энергоэффективности от 80 PLUS White до Platinum
Гильермо
10:51
Думаю ворованных Российских активов им не хватит. Прийдётся еще у кого нибудь своровать.
В ООН оценивают восстановление сектора Газа в $70 млрд
John Pin
10:40
Очередной балтийский обосрашь
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Гильермо
10:39
С новым танком 70 тонн, больше за металлолом дадут. Это хорошо. Плохо что у фашистов он только один, на большее денег, металла и газа не хватило. Это всё, что они смогли со всего нато на него наскрест...
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
Windmark_
10:39
Интел жидко обделалась . Лишь бы амд не сдулась
Доля процессоров AMD среди пользователей Steam превысила 40% — 5 лет назад было всего 23%
Любое Имя
10:24
Вообще то сопроваждались а не были перехвачены .
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Сергей Анатолич
10:19
Вот минимум, что так или иначе получит Россия: 1. Признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области российскими в их конституционных границах. 2. Денацификация и демилитаризация украины. 3. ...
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
[IRanPast]
10:09
Процессоров АМД в статистике стима больше, стим рисует статистику какую 'нужно'. Лично сам видел на новогодних праздниках этого года 38%, после праздников статистика стала 36%. Видно кому-то такая ста...
Доля процессоров AMD среди пользователей Steam превысила 40% — 5 лет назад было всего 23%
Сергей Анатолич
10:01
А чьё? Это долг ес перед Россией. Долги отдавать надо!
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Гильермо
09:57
Шешонки они такие, любят занять чужую шконку и своровать то что им не принадлежит.
Археологи раскрыли тайну захоронения фараона Шешонка III в чужой гробнице
