Таким образом компания хочет подчеркнуть отличие геймерских решений от чипов для базовых задач.

Согласно свежим данным инсайдеров, Intel планирует изменить подход к оснащению своих будущих процессоров Nova Lake увеличенной кэш-памятью. Сообщается, что технология bLLC (Big Last Level Cache), которая должна составить конкуренцию 3D V-Cache, будет доступна исключительно в разблокированных процессорах серий Core Ultra 5, 7 и 9.

Intel Nova Lake

Ранее в сети появлялась информация, что увеличенный кэш bLLC получат процессоры среднего уровня. Однако, инсайдер Jaykihn сообщает, что стратегия Intel изменилась. Теперь компания намерена сосредоточить этот апгрейд на моделях с разблокированным множителем, ориентированных на геймеров и оверклокеров. В целом это логично. Такой подходит позволит максимально раскрыть производительность в играх, где большой объём кэш-памяти имеет решающее значение. При этом за новую опцию не будут переплачивать пользователи, которым нужна доступная рабочая лошадка для офиса.

Хотя окончательный список моделей с bLLC ещё не подтверждён, большинство источников сходится во мнении, что увеличенный кэш получат конфигурации с 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами. Именно такая схема лежит в основе старших моделей линейки Core Ultra 5.

Ожидается, что оснащённые bLLC процессоры Nova Lake будут обладать впечатляющим общим объёмом кэш-памяти LLC. По слухам, модель Core Ultra 5 с bLLC может получить до 144 МБ LLC. Для флагманского Core Ultra 9, в свою очередь, прогнозируют ещё более внушительные 180 МБ за счёт использования двух блоков bLLC.

Источник информации

Важно отметить, что этот объём будет дополнять кэши L2 и L3, расположенные непосредственно на вычислительных модулях, что потенциально может обеспечить рекордную производительность в играх и ресурсоёмких приложениях.

Ожидается, что сама AMD не собирается сдавать позиции и готовит ответное усиление для своих будущих процессоров Zen 6 с 3D V-Cache. Таким образом, сегмент процессоров с увеличенным кэшем, который когда-то была нишевым, превращается в ключевое поле битвы двух гигантов.