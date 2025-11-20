Представители компании заявляют, что уже на следующей неделе всё изменится.

Новый комментарий от представителей PowerColor на Reddit был подобен разорвавшейся бомбе. По словам компании, видеокарты лучше приобретать прямо сейчас, потому что на следующей неделе всё может измениться — цены вновь полетят вверх. Этот сигнал спровоцировал настоящую панику среди тех, кто почти целый год ждал снижения цен на новые модели от AMD и Nvidia.

PowerColor Radeon RX 9070 Red Devil

Ситуация не ограничивается просто одним брендом. PowerColor является одним из ключевых партнёров AMD по производству видеокарт Radeon. Заявление их PR-менеджера Стивена, призвавшего пользователей успеть с покупкой до конца недели, выглядит не как маркетинговый ход, а как искреннее предупреждение.

Стоит напомнить, что NVIDIA и AMD поставляют своим партнерам не просто графические процессоры, а готовые связки GPU + память. Это упрощает логистику, но теперь стало ахиллесовой пятой всей отрасли. Волна, поднявшаяся на рынке памяти, вот-вот обрушится на стоимость видеокарт.

Цены на память GDDR6 уже ушли вверх на 30%, а всему виной — глобальный перекос в производстве. Фабрики в срочном порядке переориентируют мощности на выпуск более прибыльной серверной памяти DDR5, модули для систем искусственного интеллекта и высокопроизводительные HBM-чипы. Игровые видеокарты оказались на втором плане.

Сообщение PowerColor

С сентября стоимость серверных модулей DDR5 объёмом 32 ГБ взлетела с 149 до 239 долларов — это скачок на целых 60%. На этом фоне 30%-ный рост цен на видеопамять уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим, но для кошелька геймера это может стать критическим ударом.

Не обязательно, что все производители одновременно поднимут цены. В обычных условиях колебания в несколько процентов они стараются поглощать или компенсировать за счёт ритейлеров. Однако, нынешний кризис цепочки поставок стал неординарным явлением.