Новый комментарий от представителей PowerColor на Reddit был подобен разорвавшейся бомбе. По словам компании, видеокарты лучше приобретать прямо сейчас, потому что на следующей неделе всё может измениться — цены вновь полетят вверх. Этот сигнал спровоцировал настоящую панику среди тех, кто почти целый год ждал снижения цен на новые модели от AMD и Nvidia.
Ситуация не ограничивается просто одним брендом. PowerColor является одним из ключевых партнёров AMD по производству видеокарт Radeon. Заявление их PR-менеджера Стивена, призвавшего пользователей успеть с покупкой до конца недели, выглядит не как маркетинговый ход, а как искреннее предупреждение.
Стоит напомнить, что NVIDIA и AMD поставляют своим партнерам не просто графические процессоры, а готовые связки GPU + память. Это упрощает логистику, но теперь стало ахиллесовой пятой всей отрасли. Волна, поднявшаяся на рынке памяти, вот-вот обрушится на стоимость видеокарт.
Цены на память GDDR6 уже ушли вверх на 30%, а всему виной — глобальный перекос в производстве. Фабрики в срочном порядке переориентируют мощности на выпуск более прибыльной серверной памяти DDR5, модули для систем искусственного интеллекта и высокопроизводительные HBM-чипы. Игровые видеокарты оказались на втором плане.
С сентября стоимость серверных модулей DDR5 объёмом 32 ГБ взлетела с 149 до 239 долларов — это скачок на целых 60%. На этом фоне 30%-ный рост цен на видеопамять уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим, но для кошелька геймера это может стать критическим ударом.
Не обязательно, что все производители одновременно поднимут цены. В обычных условиях колебания в несколько процентов они стараются поглощать или компенсировать за счёт ритейлеров. Однако, нынешний кризис цепочки поставок стал неординарным явлением.