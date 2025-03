По информации источника, предварительные заказы станут доступны уже 25 март

Indiana Jones and the Great Circle, ранее эксклюзив Xbox, этой весной появится на PlayStation. После присвоения игре рейтинга ESRB для PS5, сообщество ожидало анонса. Инсайдер billbil-kun подтвердил, что Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 17 апреля. В материале Dealabs также упоминаются детали предварительного заказа, в частности, двухдневный ранний доступ для Premium Edition.

По данным billbil-kun, предзаказы откроются 25 марта. Игрокам будут доступны Standard Edition по цене 69,99 доллара и Premium Edition за 99,99 доллара. Обе версии выйдут на физических носителях, что говорит о полноценном розничном релизе Indiana Jones and the Great Circle на PS5. Специальное коллекционное издание Xbox игры Indiana Jones and the Great Circle, включающее SteelBook и физические предметы, вызвало ажиотаж. Однако, пока нет информации о подобном предложении для владельцев PS5.

Несмотря на необходимость дождаться официального анонса, стоит отметить, что billbil-kun ранее точно предсказал дату выхода Death Stranding 2: On the Beach. Назначение 17 апреля в качестве даты релиза не вызывает удивления, особенно после подтверждения The Verge о выходе PS5-версии в апреле. Bethesda планировала выпуск в 2025 году, но новая игра об Индиане Джонсе выйдет раньше, чем предполагали некоторые источники.