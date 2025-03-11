Indiana Jones and the Great Circle, ранее эксклюзив Xbox, этой весной появится на PlayStation. После присвоения игре рейтинга ESRB для PS5, сообщество ожидало анонса. Инсайдер billbil-kun подтвердил, что Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 17 апреля. В материале Dealabs также упоминаются детали предварительного заказа, в частности, двухдневный ранний доступ для Premium Edition.
По данным billbil-kun, предзаказы откроются 25 марта. Игрокам будут доступны Standard Edition по цене 69,99 доллара и Premium Edition за 99,99 доллара. Обе версии выйдут на физических носителях, что говорит о полноценном розничном релизе Indiana Jones and the Great Circle на PS5. Специальное коллекционное издание Xbox игры Indiana Jones and the Great Circle, включающее SteelBook и физические предметы, вызвало ажиотаж. Однако, пока нет информации о подобном предложении для владельцев PS5.
Несмотря на необходимость дождаться официального анонса, стоит отметить, что billbil-kun ранее точно предсказал дату выхода Death Stranding 2: On the Beach. Назначение 17 апреля в качестве даты релиза не вызывает удивления, особенно после подтверждения The Verge о выходе PS5-версии в апреле. Bethesda планировала выпуск в 2025 году, но новая игра об Индиане Джонсе выйдет раньше, чем предполагали некоторые источники.