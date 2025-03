Продажи стартуют уже в середине марта с ценой в 84,99 доллара

Обычно PlayStation выпускает уникальные контроллеры DualSense, посвящённые своим самым значимым эксклюзивным играм, и The Last of Us теперь входит в их число. На этой неделе PlayStation анонсировала контроллер The Last of Us, и с 14 марта 2025 года можно будет оформить предварительный заказ на этот дизайн.

Впервые представленный в блоге PlayStation, лимитированный DualSense The Last of Us имеет преимущественно черный цвет спереди и сзади, с белой нижней третью, где расположены джойстики и кнопка Home. Триггеры также выполнены в белом цвете, как и многочисленные логотипы и эмблемы на передней панели, а также название серии на задней стороне контроллера.

Отличительной чертой этого контроллера, помимо черно-белой расцветки DualSense с надписью The Last Of Us, являются уникальные эмблемы и символика. Три наиболее заметных элемента, выделенные белым цветом, – это изображение мотылька, волка и логотип «Цикад». Остальные детали контроллера, включая тачпад и рукоятки, украшены глянцевыми черными тиснеными изображениями оружия, предметов из игры и миниатюрным логотипом Naughty Dog.

Мнения о The Last Of Us DualSense от PlayStation разделились. Часть аудитории с восторгом восприняла новинку и планирует оформить предзаказ, в то время как другие остались разочарованы. Многие пользователи считают, что дизайн контроллера «не требует особых усилий» и утверждают, что могли бы создать аналогичный продукт самостоятельно, используя наклейки с символикой The Last Of Us.

Эксклюзивные предварительные заказы на новую модель начнутся 14 марта 2025 года через PlayStation Direct. Цена контроллера составит 84,99 доллара, что превышает стоимость обычного DualSense, но соответствует цене лимитированных версий.