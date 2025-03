Все анонсированные проекты выйдут к концу 2026 года

После триумфа RoboCop: Rogue City, ставшей наиболее успешным проектом издательства и завоевавшей признание сообщества как лучший шутер 2023 года, студия Teyon анонсировала самостоятельное дополнение под названием RoboCop: Rogue City - Case Closed. Релиз намечен на это лето, и игрокам предстоит штурм Омни Башни, захваченной отрядом элитных наёмников. В игре появится новое вооружение, брутальные добивания и специальные задания, погружающие в напряженные воспоминания, а также уникальная возможность впервые сыграть за Алекса Мерфи до трагических событий.

На мероприятии анонсировали возвращение знакомого персонажа. Пронырливый гоблин Стикс снова появится в игре Styx: Blades of Greed, над которой трудится Cyanide Studio. По словам NACON, игра останется верна своим корням: обширные локации, разнообразие умений и приспособлений, а также несколько путей решения задач. Основная цель – похищение кварца, ценного и магического ресурса. Релиз запланирован на осень 2025 года.

Фанатов Ктулху также ожидает приятный сюрприз: анонсированы две новые игры. Cthulhu: The Cosmic Abyss создаётся компанией Big Bad Wolf, известной по The Council, Vampire: The Masquerade — Swansong. Это будет приключенческий триллер от первого лица, где игрокам предстоит сыграть за Ноя, агента секретного отдела Интерпола Ансиль, специализирующегося на оккультных расследованиях. Предстоит погрузиться в тайну пропажи горняков на дне Тихого океана, и поиски приводят в запутанные коридоры Р'льеха, затонувшего города древности, где покоится сам Ктулху. Релиз этой игры запланирован на следующий год.

С другой стороны, The Mound: Omen of Cthulhu – это кооперативный хоррор от первого лица, разрабатываемый ACE. Игроки примеряют на себя роли конкистадоров, отправляющихся на поиски мифического подземного города, полного, по слухам, несметных богатств. В духе Ктулху, их рассудок будет постоянно подвергаться сомнению, и им придется держаться вместе, чтобы выжить. Игра выйдет в конце этого года.