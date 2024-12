Накануне они представили видео на YouTube, демонстрирующее его функциональность.

Группа моддеров активно разрабатывает многопользовательский режим для Marvel's Spider-Man от Insomniac на платформе ПК. Накануне они выложили трейлер, демонстрирующий их успехи и подтверждающий его функционирование. Официально, оригинальная игра и ее сиквел не поддерживали такой режим.

Тем не менее, Insomniac несколько раз задумывалась о подобной возможности. В 2021 году студия искала сотрудников для разработки многопользовательской PvE игры с элементами ближнего боя. Этот проект, известный как Spider-Man: The Great Web, стал известен после утечек данных и представлял собой кооперативный режим для пятерых игроков, где можно было сыграть различными членами семьи Пауков, включая Спайдер-Гвен.

Два года назад моддеры нашли в коде игры следы многопользовательского режима. Возможно, они применяют некоторые из этих находок в своем проекте. Например в трейлере демонстрируется, где как минимум три игрока патрулируют город одновременно, вступая в сражения с различными противники и комбинируют свои атаки против одной и той же цели. Вероятно, в будущем общественность всё же увидит данный мод. Однако, есть опасения, что работа остановится на полпути.





Команды разработчиков модов часто распадаются из-за непреодолимых технических сложностей, внутренних конфликтов или простых жизненных обстоятельств, так как они не являются профессионалами. Кроме того, Sony может решить закрыть многопользовательский мод Marvel's Spider-Man, чтобы предотвратить его выход.

Тем не менее, есть множество примеров, когда такие усилия оказались успешными, хотя бы отчасти. Например: Skyrim Together, Sekiro multiplayer и Just Cause 3 multiplayer. Все эти многопользовательские модификации были успешно интегрированы в однопользовательские игры и позволили разнообразить игровой опыт полюбившихся публике проектов.