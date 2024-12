FromSoftware обновила сведения об уровне продаж одной из своих самых успешных игр

13 декабря компания FromSoftware объявила, что на конец сентября 2024 года общее количество проданных копий Elden Ring достигло 28,6 миллиона. Данное заявление последовало после информации от разработчиков Sekiro: Shadows Die Twice в середине июня, где сообщалось о 25 миллионах проданных копий этой игры 2022 года. Это указывает на то, что за приблизительно три месяца было реализовано примерно 3,6 единиц, благодаря успешному запуску Shadow of the Erdtree. Кроме того, впечатляющие результаты DLC помогли игре получить несколько номинаций на The Game Awards 2024, включая категорию «Игра года», которая ранее не включала в себя игры, не имеющие самостоятельных проектов.

Эти обновлённые данные о продажах иллюстрируют продолжающийся интерес к Elden Ring, даже спустя два года после её релиза. Судя по всему, благоприятная динамика будет продолжаться, поскольку фанаты с нетерпением ждут выхода Elden Ring: Nightreign, который стал первым проектом во вселенной Elden Ring, осуществляемым без непосредственного участия главы студии Хидетаки Миядзнаки. Режиссер Джунья Ишизаки возглавляет работу над спин-оффом, который запланирован к выходу в 2025 году. Вероятно, поклонники увидят свежий взгляд на известную франшизу.

Интересно, что основное отличие Elden Ring: Nightreign от предыдущих частей заключается в том, что игра будет представлять собой кооперативный режим выживания. Ишизаки ранее упоминал, что Nightreign не будет напоминать проекты с живыми сервисами, такие как Suicide Squad: Kill the Justice League, несмотря на то, что это многопользовательская онлайн-игра. С момента анонса интерес к игре неуклонно растёт, но пока остаётся загадкой, сможет ли новый проект в мире Elden Ring достичь той же популярности, что и другие игры FromSoftware.