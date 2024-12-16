Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Совокупное количество проданных копий Elden Ring достигло 28,6 миллиона
FromSoftware обновила сведения об уровне продаж одной из своих самых успешных игр

 13 декабря компания FromSoftware объявила, что на конец сентября 2024 года общее количество проданных копий Elden Ring достигло 28,6 миллиона. Данное заявление последовало после информации от разработчиков Sekiro: Shadows Die Twice в середине июня, где сообщалось о 25 миллионах проданных копий этой игры 2022 года. Это указывает на то, что за приблизительно три месяца было реализовано примерно 3,6 единиц, благодаря успешному запуску Shadow of the Erdtree. Кроме того, впечатляющие результаты DLC помогли игре получить несколько номинаций на The Game Awards 2024, включая категорию «Игра года», которая ранее не включала в себя игры, не имеющие самостоятельных проектов.

 Эти обновлённые данные о продажах иллюстрируют продолжающийся интерес к Elden Ring, даже спустя два года после её релиза. Судя по всему, благоприятная динамика будет продолжаться, поскольку фанаты с нетерпением ждут выхода Elden Ring: Nightreign, который стал первым проектом во вселенной Elden Ring, осуществляемым без непосредственного участия главы студии Хидетаки Миядзнаки. Режиссер Джунья Ишизаки возглавляет работу над спин-оффом, который запланирован к выходу в 2025 году. Вероятно, поклонники увидят свежий взгляд на известную франшизу.

 Интересно, что основное отличие Elden Ring: Nightreign от предыдущих частей заключается в том, что игра будет представлять собой кооперативный режим выживания. Ишизаки ранее упоминал, что Nightreign не будет напоминать проекты с живыми сервисами, такие как Suicide Squad: Kill the Justice League, несмотря на то, что это многопользовательская онлайн-игра. С момента анонса интерес к игре неуклонно растёт, но пока остаётся загадкой, сможет ли новый проект в мире Elden Ring достичь той же популярности, что и другие игры FromSoftware.

#игры #гейминг #elden ring #fromsoftware #продажи
+
Написать комментарий (0)
Приложение NVIDIA App снижает производительность ПК в играх
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ атаковали командный центр ВСУ в Торецке и попали в кадр разведывательного БПЛА
+
На Дальнем Востоке построят высокоскоростную железнодорожную магистраль
5
Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
8
Казахстан построит новый уникальный для страны мост через Иртыш
3
Новые данные указывают на ранее неизвестную девятую планету в нашей Солнечной системе
3
Т-80У стал невидимым для дронов благодаря маскировочной сети
6
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
1
Самая "напряженная трасса" юга России требует реконструкции
2
The Telegraph: Большинство кораблей надводного флота ВМС Великобритании находятся в ремонте
1
Эксперты посчитали во сколько обойдется владение УАЗ Патриот
+
Для Minecraft вышел мод с ИИ-напарником, который может общаться и помогать выживать
+
Почему МиГ-29 остаётся шедевром инженерной мысли спустя почти 50 лет
3
ВС России снова вошли в Новый Комар, имеющий ключевое значение для ВСУ
1
Стали известны европейские цены Redmi Note 14 в версиях 5G и 4G
+
Wccftech: GeForce RTX 5070 Ti может получить 16 ГБ памяти GDDR7 и TDP в 350 Вт
+
Reuters: Россия не выводит свои военные базы из Сирии
+
Раскрыты уникальные детали атомного подводного ракетоносца «Тула»
+
В США рассказали о первых успешных полётах секретного дрона-невидимки Thanatos
2
Team Spirit стали чемпионами Shanghai Major 2024 и donk самым молодым победителем в мире
+
В Китае небольшие экспериментальные дроны могут перенаправлять лазерные лучи с земли
1

Популярные статьи

Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 2-я часть
5
Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
4
Обзор Ryzen 5 7600X3D, сравнение с 7500F и 7800X3D
25
От 5G к 6G: что ждет глобальную связь в будущем
9
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
18
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
1
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
31
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
27
9 ультимативных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4090, которые можно купить в Мегамаркете
3
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
+

Сейчас обсуждают

ebatorуа
00:06
чтоб трампу не позорится,на этом мероприятии.
Победивший на выборах президента США Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию
corsi
00:04
Зачем его звать, попрашайка сам приедет.
Победивший на выборах президента США Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию
corsi
00:03
... по цене 3 млн.+ с движком 1.8 л на 120 л.с. и китайским вариком, который умрет через 50 тыс.км. Прям заждались.
«АвтоВАЗ» намерен в 2026 году начать производство нового кроссовера
Magnum79
23:51
Ну а почему нет? В СССР там была вся оборонка. Именно в УССР злобные русские аккупанты вынесли военное авиа и приборостроение. Там были все крупные НИИ и секретное производства. Так что да, вероятност...
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
Алеся Аринкина
23:51
У себя блокируйте, отвалите уже от людей. Не хочу я ваш вонючий Рутуб, Ютуб лучше. Нет, с@ка, насильно заставим. Чтобы вы провалились
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
Александр Сечков
23:00
Красавцы. Делают, что хотят, крутят весь ООН на органе. Хотят бомбят Сирию, хотят Ливию, Иран. И никто ничего сделать не может! Газу сравняли с землей, и мирных и не очень жителей. Геноцид в прямом эф...
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии, сравнимого с землетрясением
van086
23:00
хотя нет 509,0 к
Трамп допустил, что Украине придётся уступить России часть своей территории
van086
22:58
500к
Трамп допустил, что Украине придётся уступить России часть своей территории
Застенчивая Катя
22:55
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
Владислав Канюс
22:53
У них хотя бы ставка не 21%
Bloomberg: экономика Германии на пороге кризиса и уже готова пройти точку невозврата
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем