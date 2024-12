В совокупности было исправлено порядка 650 различных проблем и багов.

Для STALKER 2: Heart of Chornobyl вышло два крупных обновления, которые включают свыше 650 исправлений ошибок, сбоев и проблем, связанных с выполнением миссий или игровым процессом в целом.

GSC Game World, по-видимому, осознала наличие серьёзных недочётов, которые негативно сказались на игровом процессе для многих пользователей, и разработчики активно реализуют «эффективные» обновления, содержащие множество исправлений. Патчи 1.0.1 и 1.0.2 были выпущены GSC Game World подряд, причём первый из них в основном сосредоточился на усовершенствовании и оптимизации, тогда как последний был ориентирован на устранение ошибок в шести различных заданиях.

В патче 1.0.1, например, была устранена проблема, из-за которой группы NPC оставались застрявшими и погибали рядом с убежищем во время выброса. Также добавлены отсутствующие ранее звуковые эффекты для способности Бюрера «Телекинез». Ликвидирована ошибка, которая приводила к тому, что NPC переходили в A-позу или начинали левитировать после своей смерти. Кроме того, переработан баланс и доработано множество других аспектов.

В обновлении 1.0.2 были реализованы значительные исправления для шести различных заданий в STALKER 2: Heart of Chornobyl, включая такие, как On the Edge, A Minor Incident и Just Like the Good Old Days. Быстрый выпуск этих обновлений демонстрирует, что разработчики серьёзно настроены на устранение любых проблем, с которыми сталкивается игровое сообщество.