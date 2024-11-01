Согласно информации Nikkei Asia, речь идет о машинах Twinscan EXE:5000 High-NA с разрешением 8 нм и длиной волны EUV-излучения 13,5 нм

В настоящее время использование оборудования с высокой числовой апертурой считается «высококлассным» решением для производителей полупроводников. Похоже, что ведущие игроки в данной сфере — Samsung, Intel и TSMC, активно стремятся получить доступ к оборудованию ASML с высокой числовой апертурой.

Интересно отметить, что вначале TSMC не планировала инвестировать в технологии ASML с высокой числовой апертурой, в основном из-за значительных затрат на интеграцию таких машин и необходимость размещения оборудования на заводах компании в Тайване. Однако, недавние новости указывают на то, что TSMC всё же наладила свои планы по внедрению технологий с высокой числовой апертурой, поскольку она ищет пути для поддержания конкурентоспособности в своей отрасли.

Nikkei Asia сообщает, что в этом году ожидается поставка оборудования для TSMC, и тайваньская компания, вероятно, станет одной из первых, кто получит это оборудование. Согласно сообщениям, TSMC получит литографическую машину Twinscan EXE:5000 High-NA от ASML с разрешением 8 нм и длиной волны EUV-излучения 13,5 нм. ASML отмечает, что Twins EXE:5000 обладает высшей производительностью в отрасли, поэтому для тайваньской компании получение практического опыта работы с высокой числовой апертурой станет несомненным преимуществом.

Тем не менее, следует отметить, что каждое устройство этого типа стоило TSMC около 350 миллионов долларов, что представляет собой внушительную сумму. С точки зрения реализации, TSMC собирается продемонстрировать потенциал своей технологии high-NA EUV с помощью фирменного 1,4-нм (A14) процесса, массовое производство которого намечено на 2027 год.