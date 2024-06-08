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Zelikman
Украинские войска пытались контратаковать в районе посёлка Глубокое
Сообщается, что за село по сей день притекают интенсивные боестолкновения


  В селе Глубокое в Харьковской области продолжается ожесточенные столкновения. Украинские военные предпринимают попытки контратаковать на окраинах населенного пункта, который в настоящее время находится под контролем российских войск.

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  Согласно данным Institute for the Study of War, украинские войска пытаются провести контратаки с другого участка. Однако, пока нет угрозы потери российского контроля над поселком. Бои за село продолжаются с высокой интенсивностью, но шансов, что украинская сторона сможет прорваться в ближайшем будущем, очень мало.

  Даже украинские военные ресурсы признают, что ситуация на линии боевого соприкосновения в селе Глубокое не изменилась. Украинская контратака скорее символическая, и кроме увеличения потерь, такие инициативы не смогут привести к каким-либо положительным для ВСУ результатам.


  15 мая 2024 года Министерство обороны России сообщило об освобождении села Глубокое, расположенного рядом с границей. Украинские войска были вынуждены отступить под давлением российской армии, что привело к взятию его под полный контроль со стороны российских сил.

  По данным российских военных корреспондентов, также идут интенсивные бои в районе Волчанска. Российские войска наступают, но украинская сторона старается удерживать свои позиции и продвижение даётся непросто.

#сво #армия #бои #наступление #харьковская область
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