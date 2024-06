Сообщается, что за село по сей день притекают интенсивные боестолкновения





В селе Глубокое в Харьковской области продолжается ожесточенные столкновения. Украинские военные предпринимают попытки контратаковать на окраинах населенного пункта, который в настоящее время находится под контролем российских войск.

Согласно данным Institute for the Study of War, украинские войска пытаются провести контратаки с другого участка. Однако, пока нет угрозы потери российского контроля над поселком. Бои за село продолжаются с высокой интенсивностью, но шансов, что украинская сторона сможет прорваться в ближайшем будущем, очень мало.

Даже украинские военные ресурсы признают, что ситуация на линии боевого соприкосновения в селе Глубокое не изменилась. Украинская контратака скорее символическая, и кроме увеличения потерь, такие инициативы не смогут привести к каким-либо положительным для ВСУ результатам.





15 мая 2024 года Министерство обороны России сообщило об освобождении села Глубокое, расположенного рядом с границей. Украинские войска были вынуждены отступить под давлением российской армии, что привело к взятию его под полный контроль со стороны российских сил.

По данным российских военных корреспондентов, также идут интенсивные бои в районе Волчанска. Российские войска наступают, но украинская сторона старается удерживать свои позиции и продвижение даётся непросто.