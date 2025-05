Игру можно добавить в список желаемого в Steam.

Alkahest разрабатывается кипрской студией Push On. Недавно авторы игры представили впечатляющий геймплейный трейлер, он был опубликован на YouTube-канале IGN.

В описании под роликом сказано, что игра является духовным наследником Dark Messiah of Might & Magic, но разработчики также черпают вдохновение из проектов Dishonored и Kingdom Come: Deliverance. Некоторые элементы из этих игр окажут влияние на боевую систему, исследование мира, реалистичную средневековую архитектуру и систему алхимии, которая будет играть очень важную роль в игровом процессе.

Местом действия игры является терзаемое внутренними распрями королевство Каданор, внутри которого назревает крупный конфликт между знатью. Игроку отводится роль младшего сына небогатого лорда, который будет втянут в борьбу за власть между тремя влиятельными домами. Приключение заведет героя в густые леса, деревни, замки, подземелья и другие локации, свойственные классическому фэнтези.

В представленном ролике сделан акцент на боевой системе. Разработчики создают бои с богатыми возможностями использования окружения, что позволит игрокам импровизировать во время сражений. В трейлере хорошо заметна проработка физики взаимодействия между предметами окружения и врагами.