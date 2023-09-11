Хотя до выхода официального инструментария для создания модов еще несколько месяцев, модмейкеры уже сделали огромное количество отличных и нужных модификаций для игры.

Creation Kit - официальный инструментарий, позволяющий создавать модификации для Starfield, выйдет в 2024 году. Об этом сообщил исполнительный продюсер компании Bethesda Game Studios Тодд Говард в интервью японскому порталу Famitsu.

Руководство студии ранее заявляло, что планирует поддерживать Starfield на протяжении 10 лет. По словам Тодда Говарда, в следующем году, помимо Creation Kit, состоится релиз первого сюжетного DLC. Дополнение носит название Shattered Space, его сценарий и дата выхода пока остается секретом.

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Касательно Creation Kit, можно сделать вывод, что он появится ближе к февралю следующего года. Официальная дата выхода не была озвучена. Но обычно Bethesda Game Studios выпускает утилиты для создания модификаций спустя примерно три месяца с момента релиза игры. Например, The Elder Scrolls V: Skyrim вышла 11 ноября 2011 года, а инструментарий 7 февраля 2012 года, релиз Fallout 4 состоялся 10 ноября 2015 года, а утилита для создания модов вышла 26 апреля 2016 года.

Несмотря на отсутствие официального инструментария, модмейкерское сообщество работает над огромным количеством модификаций для Starfield. Множество полезных модов уже вышли, например, пакет текстур, улучшающих производительность от пользователя RX9000, мод, позволяющий настроить FOV от Hellstorm102, а так же различные небольшие модификации, улучшающие "качество жизни".